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Pretresima u Augzburgu, Firstenfeldbruku i Minhenu, nemačka policija zadala je snažan udarac organizovanoj grupi koja se bavila trgovinom drogom, a među 15 uhapšenih nalaze se i državljani Bosne i Hercegovine.

Policija je u Augzburgu ostvarila posebno značajan uspeh u borbi protiv ilegalne trgovine narkoticima, a akciji su prethodile opsežne istrage.

Istražitelji su, po svemu sudeći, već duže vreme držali narko-grupu pod nadzorom. U četvrtak su pripadnici kriminalističke policije, zajedno sa Državnim tužilaštvom u Augzburgu, izveli opsežnu raciju u ranim jutarnjim satima.

Akcija nije sprovedena samo u Augzburgu. Istovremeno su pripadnici kriminalističke policije u Firstenfeldbruku i Minhenu pretresali objekte u tim gradovima, uz podršku dodatnih policijskih snaga.

Istražitelji su, prema svemu sudeći, zadali ozbiljan udarac ilegalnoj trgovini drogom, a policija je u međuvremenu saopštila konkretne rezultate akcije.

Zaplenjene ogromne količine droge

Kako navodi Policijska uprava Švaben Sever, višemesečna istraga protiv organizovane kriminalne grupe prethodila je akcijama u sva tri grada.

Tokom racija istražitelji su zaplenili narkotike ukupne težine izražene trocifrenim brojem kilograma, pri čemu je reč o količini bližoj donjoj granici tog raspona.

Među zaplenjenim narkoticima nalazi se gotovo 10 kilograma kokaina, više od 10 kilograma amfetamina i desetine kilograma proizvoda od kanabisa.

Pored droge, policija je pronašla i šestocifreni novčani iznos, kao i vredne predmete i dva vozila koja su pripadala kriminalnoj grupi.

Uhapšeno 15 osoba, među njima i državljani BiH

Prema navodima policije, tokom akcija na tri lokacije uhapšeno je ukupno 15 osumnjičenih osoba starosti od 20 do 38 godina, među kojima je 13 muškaraca i dve žene.

Samo na području Augzburga izvršeno je šest hapšenja.

Pored državljana Bosne i Hercegovine, među uhapšenima se nalaze i državljani Nemačke, Hrvatske i Avganistana.

Svih 15 osumnjičenih trenutno se nalazi u istražnom pritvoru.