SPREMAN 12. SAZIV NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE! Konstitutivna sednica biće održana sutra u Banjaluci polaganjem svečane zakletve (FOTO)
Konstitutivna sednica novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u Banjaluci.
Na konstitutivnoj sednici biće izabran predsednik Narodne skupštine, a svečanu zakletvu položiće narodni poslanici, član Predsedništva BiH iz Republike Srpske, kao i predsednik i potpredsednici Republike Srpske.
Na predloženom dnevnom redu sednice, koji sadrži 12 tačaka, nalazi se i konstituisanje radnog predsedništva, izbor skupštinske Komisije za izbor i imenovanje, kao i razmatranje i usvajanje izveštaja navedene komisije o mandatima narodnih poslanika, najavljeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.
Pred poslanicima bi trebalo da bude i Predlog odluke o broju potpredsednika Narodne skupštine, kao i njihov izbor.
Skupština bi trebalo da razmatra i imenovanje generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine, a biće pokrenuta i inicijativa za izbor delegata iz Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i ona za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.
Konstitutivna sednica, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, počeće u 9.00 časova.
(Kurir.rs/ATV)