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Konstitutivna sednica novog, 12. saziva Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u Banjaluci.

Na konstitutivnoj sednici biće izabran predsednik Narodne skupštine, a svečanu zakletvu položiće narodni poslanici, član Predsedništva BiH iz Republike Srpske, kao i predsednik i potpredsednici Republike Srpske.

Na predloženom dnevnom redu sednice, koji sadrži 12 tačaka, nalazi se i konstituisanje radnog predsedništva, izbor skupštinske Komisije za izbor i imenovanje, kao i razmatranje i usvajanje izveštaja navedene komisije o mandatima narodnih poslanika, najavljeno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

Pred poslanicima bi trebalo da bude i Predlog odluke o broju potpredsednika Narodne skupštine, kao i njihov izbor.

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Narodna skupština Republike Srpske Foto: Narodna skupština Republike Srpske

Skupština bi trebalo da razmatra i imenovanje generalnog sekretara i zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine, a biće pokrenuta i inicijativa za izbor delegata iz Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i ona za izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske.

Konstitutivna sednica, koju je sazvao predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, počeće u 9.00 časova.

(Kurir.rs/ATV)

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