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Pravoslavna vera i Srpska pravoslavna crkva temelj su očuvanja srpskog nacionalnog identiteta, poručio je danas predsednik SNSD-a Milorad Dodik u Libertvilu, kod Čikaga, gde je svečano osveštan obnovljeni konak i Duhovno-kulturni centar Svetog Mardarija.

Obnovu ovog značajnog duhovnog zdanja pomogla je Republika Srpska, a Dodiku je tom prilikom uručen Orden Svetog Mardarija, prenosi RTRS.

Dodik je poručio da će Republika Srpska biti sačuvana, ističući da su vera, tradicija i povezanost sa dijasporom zalog očuvanja nacionalnog identiteta i za buduće generacije.

Dodiku uručen Orden Svetog Mardarija

U Libertvilu nedaleko od Čikaga, na mestu gde se decenijama čuvaju srpska vera, tradicija i sećanje na korene, održana je svečanost koja je okupila crkvene velikodostojnike, predstavnike institucija Republike Srpske i Srbije, diplomate i brojne pripadnike srpske dijaspore.

U manastiru Sveti Sava svečano je otvoren i osvećen obnovljeni manastirski konak, koji će ubuduće služiti kao duhovno-kulturni centar posvećen Svetom Mardariju.

Posebnu simboliku ovom događaju dalo je kumstvo Milorada Dodika i generalne konzulke BiH u Čikagu Tatjane Telić, koji su zajedno preuzeli ulogu kumova na osveštanju obnovljenog zdanja.

Kao počasni gost svečanosti, Dodik je istakao značaj povezanosti matice i dijaspore, naglašavajući podršku institucija Republike Srpske u očuvanju nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda u Americi.

Centar namenjen i mladim generacijama Srba u Americi

Svečanost je započela Svetom arhijerejskom liturgijom koju su predvodili mitropolit Longin i episkop Serafim, a nakon liturgije usledilo je osveštanje obnovljenog konaka uz molitvu i svečano podizanje zastava.

U prisustvu velikog broja vernika i gostiju ovaj čin je označio još jedan važan korak u očuvanju duhovnog nasleđa srpskog naroda na američkom kontinentu.

Posebna namena centra biće okupljanje mladih generacija Srba rođenih u Americi, kojima će biti pružena prilika da kroz duhovne, kulturne, obrazovne i društvene sadržaje bolje upoznaju svoje poreklo, jezik, tradiciju i istoriju, navodi RTRS.