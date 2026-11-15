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Nekadašnji lider Partije demokratskog progresa (PDP) i dugogodišnji poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Branislav Borenović, stao je na ludi kamen.

Njegova izabranica je Sonja Tomaš, koja obavlja funkciju direktorke Ekonomske škole u Banjaluci.

Par se na večnu ljubav zakleo pred oltarom u beogradskoj Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog. Daleko od očiju javnosti, ceremonija je protekla u mirnoj, svečanoj i intimnoj atmosferi, kojoj su prisustvovali samo članovi porodice i najbliži prijatelji.

Iako su sam čin venčanja želeli da sačuvaju za sebe i drage ljude, lepe vesti su ipak podelili sa širom javnošću. Borenović je na svojim društvenim mrežama objavio nekoliko fotografija sa ovog posebnog dana, uz kratku i emotivnu poruku.

- Ljubav je putovanje koje je najlepše kada se deli. Uz Božji blagoslov, Sonja i ja - poručio je Borenović u svojoj objavi.

Kurir.rs

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