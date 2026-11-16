Republika Srpska dobila je 12. saziv Narodne skupštine, a poslanici su na konstitutivnoj sednici položili svečanu zakletvu

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Novi, 12. saziv Narodne skupštine Republike Srpske konstituisan je 16. novembra 2026. godine u Banjaluci, čime je i zvanično započeo novi četvorogodišnji parlamentarni mandat.

Na konstitutivnoj sednici verifikovani su poslanički mandati, a novoizabrani narodni poslanici položili su svečane zakletve, čime su stekli uslove za obavljanje poslaničkih dužnosti.

Za predsednika Narodne skupštine Republike Srpske ponovo je izabran Nenad Stevandić. Njegov izbor podržala su 52 poslanika, dok je 19 bilo protiv, a pet uzdržano.

Novi saziv čini ukupno 83 narodna poslanika.

- Republika Srpska ponovo prva formira vlast kao najsigurniji i najjači deo u BiH. Sve dok je ona snažna, Srpskoj niko ne može naneti štetu - rekao je Stevandić.

Predsednik i potpredsednici Srpske položili zakletvu u NSRS

Predsednik Republike Srpske Savo Minić, potpredsednici Ramiz Salkić i Igor Balukčić položili su danas zakletvu u Narodnoj skupštini Srpske.

- Želio bih da čestitam Republici Srpskoj na uspešno provedenim izborima. Pokazali smo snagu i stabilnost da možemo provoditi sve procese unutar institucija. Pokazali smo da možemo odgovoriti na sve izazove i zato smo dobili ogromnu podršku građana Republike Srpske. Sve što budemo ubuduće radili biće u interesu građana Republike Srpske - rekao je Minić.

Naveo je da će Srpska ući u formiranje Vlade i svaki put institucionalno odgovoriti na sve izazove.

- Neka živi Republika Srpska - zaključio je novoizabrani predsednik Republike Srpske Savo Minić.

Zakletvu je položila i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović.

- Nameravam da se koristim ustavnom zaštitom interesa Republike Srpske, a zato mi je potrebna i podrška NSRS. Nadam se da u novom sazivu Predsedništva BiH neće biti toliko potrebno da tražimo zaštitu interesa Srpske - rekla je Cvijanovićeva.

Zahvalila je svima koji su doprineli da Republika Srpska prva formira vlast.

- Svim našim institucijama, demobilisanim borcima, penzionerima, prosvjetnim radnicima, MUP-u Srpske. Svima onima koji čine korpus Republike Srpske. Ambicija se najbolje ostvaruje tako što će svi predano raditi, brzo formirati Vladu, kako bi se moglo biti na usluzi građanima Srpske. Zahvalnost upućujem i Siniši Karanu, koji je odbranio ustavnu poziciju Srpske kada su svi kidisali na nju - navela je Cvijanovićeva.

1/7 Vidi galeriju Konstituisan novi, 12. saziv Narodne skupštine Republike Srpske, 16. novembar 2026. Foto: X/СНСД, X/SNSDDodik

Dvanaesti saziv Narodne skupštine trebalo bi da pokrene inicijative za izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i u Vijeće naroda Republike Srpske.