Bosna i Hercegovina
HAOS U POLICIJSKOJ STANICI: Doveli ga u službene prostorije, on napao policajce - Dvojica završila sa povredama
- Dva policijska službenika lakše su povređena u napadu u Policijskoj stanici Breza tokom obavljanja službenih poslova sigurnosti.
- Zbog sumnje za napad na službenu osobu uhapšen je D. B. (1987) iz Breze, a nad njim je sprovedena kriminalistička obrada.
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Dva policijska službenika lakše su povređena u napadu koji se dogodio u prostorijama Policijske stanice Breza, tokom obavljanja službenih poslova sigurnosti.
Prema informacijama iz policije, incident se dogodio 15. novembra 2026. godine, oko 16:10 sati.
Zbog sumnje da je počinio krivično delo "Napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti", slobode je lišen D. B., rođen 1987. godine, iz Breze.
Osumnjičeni je smešten u prostorije za zadržavanje, gde je nad njim sprovedena kriminalistička obrada.
Uviđaj su obavili službenici kriminalističke policije Policijske stanice Breza, koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju ovog krivičnog dela.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)
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