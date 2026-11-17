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Predsednik PSS-a Draško Stanivuković predao je krivične prijave protiv preletača koji su iz ove stranke i SDS-a prešli u vladajuće stranke.

Prijave su podnesene Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog javnog tužilaštva RS.

Stanivuković je poručio da politička trgovina ne sme proći nekažnjeno i da će lica koja trguju narodnom voljom završiti na javnim bilbordima.

Draško Stanivuković Foto: Beta Amir Hamzagic

- Ceo Balkan za te ljude treba da zna. Nisu oni prevarili ni Draška, već ljude, narod i izbornu volju - poručio je Stanivuković.

Poručio je da su na snazi nezapamćeni pritisci i da se poslanici "saleću po frizerskim salonima i ugostiteljskim objektima".

Govoreći o Snježani Gvozden, koja je iz PSS-a prešla u SNSD, naglasio je da je reč o osobi koja je prošla preko kompenzacijskog mandata.

- Prišla je na kompenzacijskoj listi, to je bio znak lično mog poverenja. Greška je napravljena, ali gde je ona? Ona je na prvoj sednici postala potpredsednik, ona je unovčila poverenje Draška Stanivukovića i ljudi koji stoje uz mene. Ona je dobila nedirektni mandat. Ona je stostruko gori primjer od Ćopića (prešao iz SDS-a u US, ali je dobio direktan mandat) - kazao je Stanivuković.

Kazao je da će Gvozden imati platu veću od 5.000 KM, kao i beneficije kabineta i vozača.

Govoreći o Vladimiru Ćopiću, kazao da mu je ponuđena otplata kredita i zaposlenje za suprugu.

- To vam je otprilike kao kada se neko hvali da će biti bogat tako što će opljačkati banku - naglasio je.

Poručio je da bi mandati trebali pripadati političkim strankama.