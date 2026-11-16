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Republika Srpska će u svim budućim političkim procesima apsolutno štititi svoje interese, poručio je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Nema žurbe, niti bilo kakvih pritisaka zbog kojih bismo pristali na rešenja koja su na štetu Srpske i njenih institucija", naveo je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Naš stav je jasan, kaže Dodik, te navodi da je neophodno preispitati sve dosadašnje odluke visokih predstavnika, poništiti akte koje je nametnuo Kristijan Šmit, koji nije imao legitimitet, i uspostaviti novu platformu za buduće odnose u BiH.