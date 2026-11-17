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Šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Igor Dodik pozdravio je program Studentske liste u Srbiji, ističući da su "Republika Srpska i Srbija jedno i da su zajedno jače".

"Pozdravljam program Studentske liste u Srbiji. Drago mi je da razumeju koliko je važno čuvati Republiku Srpsku, njen ustavni položaj i Dejton", napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Igor Dodik, koji je sin lidera SNSD Milorada Dodika, naveo je da je "važno čuvati Republiku Srpsku, njen ustavni položaj i Dejtonski sporazum, kao i da jačanje privrednih veza RS i Srbije donosi više posla, investicija i prilika za mlade".

"Srpska i Srbija su jedno. Zajedno smo jači", zaključio je Igor Dodik.

Objava Igora Dodika izazvala je stotine negativnih komentara na X, od onih da treba ispitati svu imovinu porodice Dodik u Srbiji, do podsećanja na raniju podršku SNSD i Milorada Dodika politici Aleksandra Vučića i izjave Milorada Dodka pre izbora u Srbiji, koji je studente nazivao "pokvarenim" i "plaćenicima".

Dodik, kao i njegova stranka, posle izbora u Srbiji su promenili stavove, navodeći da treba poštovati izborne rezultate i izražavajući nadu da će imati odličan odnos i sa novim srpskim vlastima.