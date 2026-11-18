SVEŠTENIK NAPADNUT NOŽEM! Ranjen uspeo da pobegne i potraži pomoć, horor kod Brčkog
- Sveštenik don Filip Maršić iz župe Svetog Ante Padovanskog u Boću kod Brčkog ranjen je nožem kasno sinoć i prebačen u bolnicu.
- Uspeo je da pobegne i potraži pomoć, a prema poslednjim informacijama pri svesti je i u stabilnom stanju.
- Napadač, motiv i okolnosti incidenta za sada nisu poznati.
Sveštenik Župe Svetog Ante Padovanskog u naselju Boće kod Brčkog, don Filip Maršić, povređen je u napadu nožem koji se dogodio kasno sinoć.
Nepoznata osoba nanela mu je više ubodnih rana i drugih povreda. Povređeni sveštenik prevezen je u brčansku bolnicu, gde mu je pružena medicinska pomoć.
Prema poslednjim informacijama objavljenim na društvenim mrežama, Filip je pri svesti i nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju.
Uspeo da pobegne i potraži pomoć
Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici "Boće Brčko distrikt", sveštenik je tokom napada uspeo da se odbrani i pobegne. Uprkos povredama, uspeo je da izađe na put i potraži pomoć.
U pomoć mu je pritekao mladi par koji se zatekao u blizini. Meštani su im uputili posebnu zahvalnost zbog brze reakcije, a zahvalili su i lekarima i medicinskom osoblju brčanske bolnice koji su zbrinuli povređenog sveštenika.
"Bogu hvala, župnik Filip je pri svesti, stabilno je i od srca zahvaljuje svima na brojnim molitvama, porukama i podršci koja pristiže sa svih strana", navedeno je u objavi.
Okolnosti napada, kao ni identitet počinioca i motiv, za sada nisu poznati, prenosi Avaz.
(Kurir.rs/Tanjug)