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Sveštenik Župe Svetog Ante Padovanskog u naselju Boće kod Brčkog, don Filip Maršić, povređen je u napadu nožem koji se dogodio kasno sinoć.

Nepoznata osoba nanela mu je više ubodnih rana i drugih povreda. Povređeni sveštenik prevezen je u brčansku bolnicu, gde mu je pružena medicinska pomoć.

Prema poslednjim informacijama objavljenim na društvenim mrežama, Filip je pri svesti i nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju.

Uspeo da pobegne i potraži pomoć

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici "Boće Brčko distrikt", sveštenik je tokom napada uspeo da se odbrani i pobegne. Uprkos povredama, uspeo je da izađe na put i potraži pomoć.

U pomoć mu je pritekao mladi par koji se zatekao u blizini. Meštani su im uputili posebnu zahvalnost zbog brze reakcije, a zahvalili su i lekarima i medicinskom osoblju brčanske bolnice koji su zbrinuli povređenog sveštenika.

"Bogu hvala, župnik Filip je pri svesti, stabilno je i od srca zahvaljuje svima na brojnim molitvama, porukama i podršci koja pristiže sa svih strana", navedeno je u objavi.

Okolnosti napada, kao ni identitet počinioca i motiv, za sada nisu poznati, prenosi Avaz.