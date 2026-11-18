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Poznati su detalji napada na sveštenika don Filipa Maršića u Boću kod Brčkog. Njega je u utorak uveče u parohijskoj kući napao maskirani muškarac nožem.

Prema rečima fra Nike Josića, paroha u Ulici i dekana Brčkog, napadač je sačekao Maršića po dolasku u parohijski dom i nožem tražio novac.

Sedam ubodnih rana

Usledio je fizički obračun, tokom kojeg je paroh zadobio četiri ubodna rane u predelu grudnog koša i tri na ruci. Uprkos povredama, Maršić je uspeo da izađe iz kuće i krene ka ulici. Preskačući ogradu, povredio je i ruku, a komšije koje su se zatekle u blizini su mu pomogle i odmah ga prevezle na hitnu pomoć.

Nakon ukazane pomoći, sveštenik je smešten u bolnicu u Brčkom i, kako je saopštila Vrhbosanska nadbiskupija, nalazi se van životne opasnosti.

Snimci sa video nadzora

Policija Brčko Distrikta sprovela je istragu, zaplenila snimke sa video nadzora iz parohijske kuće i okolnih zgrada i nastavlja potragu za počiniocem.