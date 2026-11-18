OVO JE SVEŠTENIK KOJI JE PREŽIVEO BRUTALAN NAPAD! Maskirani napadač sačekao Filipa u zasedi i izbo ga čak sedam puta - novi detalji užasa kod Brčkog (FOTO)
- Maskirani napadač je u parohijskoj kući kod Brčkog sačekao don Filipa Maršića i nožem tražio novac, pa ga izbo sedam puta.
- Sveštenik je zadobio četiri uboda u grudni koš i tri na ruci, ali je uspeo da izađe iz kuće i stigne do pomoći.
- Maršić je hospitalizovan u Brčkom i van je životne opasnosti, dok policija nastavlja potragu za napadačem.
Poznati su detalji napada na sveštenika don Filipa Maršića u Boću kod Brčkog. Njega je u utorak uveče u parohijskoj kući napao maskirani muškarac nožem.
Prema rečima fra Nike Josića, paroha u Ulici i dekana Brčkog, napadač je sačekao Maršića po dolasku u parohijski dom i nožem tražio novac.
Sedam ubodnih rana
Usledio je fizički obračun, tokom kojeg je paroh zadobio četiri ubodna rane u predelu grudnog koša i tri na ruci. Uprkos povredama, Maršić je uspeo da izađe iz kuće i krene ka ulici. Preskačući ogradu, povredio je i ruku, a komšije koje su se zatekle u blizini su mu pomogle i odmah ga prevezle na hitnu pomoć.
Nakon ukazane pomoći, sveštenik je smešten u bolnicu u Brčkom i, kako je saopštila Vrhbosanska nadbiskupija, nalazi se van životne opasnosti.
Snimci sa video nadzora
Policija Brčko Distrikta sprovela je istragu, zaplenila snimke sa video nadzora iz parohijske kuće i okolnih zgrada i nastavlja potragu za počiniocem.
Vrhbosanska nadbiskupija pozvala je vernike da se mole za oporavak Filipa Maršića, a nadležne institucije da preduzmu sve potrebne mere kako bi se pronašao napadač. Takođe su zahvalili medicinskom osoblju i komšijama koji su prvi pritekli u pomoć povređenom pastoru.
(Kurir.rs/Avaz.ba)