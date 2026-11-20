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U crkvi Preobraženja Gospodnjeg, koja se nalazi u mestu Modro Polje, na području opštine Foča u Federaciji BiH, dogodila se provala, a tom prilikom ukradeni su određeni bogoslužbeni predmeti.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dežurnoj službi Policijske stanice Ustikolina obratio se sveštenik Ustikolinske parohije i prijavio da ima saznanja da su vrata crkve nasilno otvorena.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde izašli su na lice mesta i potvrdili da su vrata hrama obijena upotrebom podesnog predmeta.

Nakon pregleda unutrašnjosti crkve, sveštenik je utvrdio da nedostaju određeni bogoslužbeni predmeti.

O slučaju su obavešteni dežurni istražitelj Sektora kriminalističke policije i dežurni kantonalni tužilac.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju ovog događaja, utvrđivanju njegove pravne kvalifikacije i pronalasku počinioca.