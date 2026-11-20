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Policija u Banjaluci uhapsila je dve osobe – jednu zbog sumnje da je opljačkala pekaru, a drugu zbog nošenja noža u ugostiteljskom objektu.

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su Z. P. zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je tokom noći između 24. i 25. maja nasilno ušao u jednu pekaru u Banjaluci, odakle je ukrao za sada neutvrđenu količinu novca.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

U lokal došao sa nožem

Policija je uhapsila i D. S. iz Banjaluke zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i Zakona o oružju i municiji.

Policiji je u sredu, 18. novembra, oko 17.30 časova prijavljeno da se u jednom ugostiteljskom objektu nalazi osoba koja se ponaša dezorijentisano i kod sebe ima nož.

Policijski službenici izašli su na lice mesta i zatekli D. S, kome su oduzeli nož sa sečivom dužine oko 10 centimetara.

O svemu je obavešten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odeljenje za prekršaje.