DVE OSOBE UHAPŠENE U BANJALUCI Jedan provalio u pekaru i odneo plen, drugi dezorjentisan uleteo u kafić sa nožem
- Policija u Banjaluci uhapsila je Z. P. zbog sumnje da je tokom noći provalio u pekaru i ukrao novac.
- Uhapšen je i D. S. iz Banjaluke, nakon prijave da se u ugostiteljskom objektu ponaša dezorijentisano i da kod sebe ima nož.
Policija u Banjaluci uhapsila je dve osobe – jednu zbog sumnje da je opljačkala pekaru, a drugu zbog nošenja noža u ugostiteljskom objektu.
Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su Z. P. zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa.
On se sumnjiči da je tokom noći između 24. i 25. maja nasilno ušao u jednu pekaru u Banjaluci, odakle je ukrao za sada neutvrđenu količinu novca.
O slučaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
U lokal došao sa nožem
Policija je uhapsila i D. S. iz Banjaluke zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i Zakona o oružju i municiji.
Policiji je u sredu, 18. novembra, oko 17.30 časova prijavljeno da se u jednom ugostiteljskom objektu nalazi osoba koja se ponaša dezorijentisano i kod sebe ima nož.
Policijski službenici izašli su na lice mesta i zatekli D. S, kome su oduzeli nož sa sečivom dužine oko 10 centimetara.
O svemu je obavešten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odeljenje za prekršaje.
(Kurir.rs)