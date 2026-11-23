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Mladi radnik iz Bosne i Hercegovine ostao je priklješten ispod drveta tokom rada u šumi, a u spasavanju je učestovao spasilački helikopter C11, koji je povređenog evakuisao pomoću užeta.

Do incidenta je došlo jučer, 21. novembra kada je 27-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine izvodio radove na seči drva na šumskoj parceli u opštini Vajsenze, u okrugu Špital na Dravi.

- Oko 14.15 časova on je na nepristupačnom terenu motornom testerom sekao stabla. Nakon što je oborio jedno drvo, noga mu je ostala priklještena ispod stabla - saopštila je koruška policija.

Helikopter C11 ga evakuisao užetom

Za spasilačke ekipe akcija izvlačenja bila je izuzetno zahtevna zbog lokacije u šumi.

- Zbog teških uslova na terenu, izvlačenje povređenog obavljeno je pomoću užeta uz asistenciju spasilačkog helikoptera C11 - stoji u saopštenju policije.

Teže povrede

Mediji dalje prenose da je 27-godišnjak, sa sumnjom na teške telesne povrede prebačen u Traumatološku bolnicu (UKH) u Klagenfurtu.