MLADIĆ IZ BOSNE ZADOBIO STRAVIČNE POVREDE U SLOVENIJI: Sekao drvo, ono mu palo preko nogu - Helikopterom ga izvlačili sa nepristupačnog terena
- Mladi radnik iz Bosne i Hercegovine ostao je priklješten ispod drveta tokom seče u šumi kod Vajsenzea, u okrugu Špital na Dravi.
- Do nesreće je došlo na nepristupačnom terenu, kada mu je noga ostala zaglavljena ispod oborenog stabla.
- Povređeni 27-godišnjak evakuisan je užetom uz pomoć helikoptera C11 i prebačen u bolnicu u Klagenfurtu.
Mladi radnik iz Bosne i Hercegovine ostao je priklješten ispod drveta tokom rada u šumi, a u spasavanju je učestovao spasilački helikopter C11, koji je povređenog evakuisao pomoću užeta.
Do incidenta je došlo jučer, 21. novembra kada je 27-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine izvodio radove na seči drva na šumskoj parceli u opštini Vajsenze, u okrugu Špital na Dravi.
- Oko 14.15 časova on je na nepristupačnom terenu motornom testerom sekao stabla. Nakon što je oborio jedno drvo, noga mu je ostala priklještena ispod stabla - saopštila je koruška policija.
Helikopter C11 ga evakuisao užetom
Za spasilačke ekipe akcija izvlačenja bila je izuzetno zahtevna zbog lokacije u šumi.
- Zbog teških uslova na terenu, izvlačenje povređenog obavljeno je pomoću užeta uz asistenciju spasilačkog helikoptera C11 - stoji u saopštenju policije.
Teže povrede
Mediji dalje prenose da je 27-godišnjak, sa sumnjom na teške telesne povrede prebačen u Traumatološku bolnicu (UKH) u Klagenfurtu.
U akciji su učestvovali Gorska služba spasavanja Gornjo-dravska, vatrogasna jedinica Vajsenze i policijska stanica Grajfenburg (Greifenburg).