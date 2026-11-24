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Delovi jednog ugostiteljskog objekta na Vrelu Bune kod Mostara izgoreli su u požaru koji je izbio u ponedeljak, 23. novembra, nešto iza ponoći.

Iz Profesionalne vatrogasne stanice Mostar za "Avaz" su potvrdili da je dojava o požaru dobijena u 1:10 sati. Na mesto događaja odmah je upućeno osam vatrogasnih vozila.

Vatrogasne ekipe uspele su da lokalizuju požar, ali je na objektu pričinjena značajna materijalna šteta. Jedna ekipa duže je ostala na terenu, gde je nadzirala požarište.

Šta je dovelo do izbijanja vatre zasad nije utvrđeno. Više informacija o ovom događaju očekuje se nakon što budu poznate dodatne okolnosti.