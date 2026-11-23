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Sarajevo je jutros dočekalo prve ovogodišnje pahulje snega. Sitni beli kristali počeli su da padaju nad glavnim gradom Bosne i Hercegovine, donoseći sa sobom prepoznatljivu zimsku atmosferu i podsećajući da se hladniji deo godine bliži.

Nakon kišovitog i tmurnog jutra, pahulje snega su na ulice Sarajeva donele posebnu atmosferu. Prvi sneg uvek nosi poseban šarm - za neke je to najlepši nagoveštaj zime, za druge podsetnik na hladne dane, tople domove i vreme kada grad poprima potpuno drugačije lice.

Sarajevske ulice, parkovi i krovovi uskoro bi mogli da dobiju prve bele tragove, a prizori pahulja snega u vazduhu će sigurno obradovati ljubitelje zime.

Iako se sneg za sada ne zadržava u velikim količinama, njegov dolazak označava početak zimskog raspoloženja u glavnom gradu.