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Iz crkve Svetog Ante Padovanskog na Bistriku u Sarajevu ukradena je kasa od vernika, a u Franjevačkom samostanu sumnjaju da je ista osoba ranije krala novac iz crkve.

Kako su objavili na Fejsbuku, krađa se dogodila u četvrtak, 19. novembra, u 16:44 časova. Kasa se nalazila u kapeli Svetog Franje Asiškog, sa leve strane crkve.

Na snimku nadzorne kamere vidi se osoba u tamnoj jakni, sa kišobranom u ruci, kako se zadržava kod kase.

Franjevci mole sve koji prepoznaju osobu ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njenoj identifikaciji da kontaktiraju upravu samostana i crkve Svetog Ante na Bistriku ili nadležnu policijsku stanicu.