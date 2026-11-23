Iz crkve na Bistriku ukradena kasa s prilozima, sve snimile nadzorne kamere
Bosna i Hercegovina
IZ CRKVE U SARAJEVU UKRADENA KASA SA PRILOZIMA: Sve snimile nadzorne kamere! (VIDEO)
- Iz crkve Svetog Ante Padovanskog na Bistriku u Sarajevu ukradena je kasa s prilozima vernika, a krađu su snimile nadzorne kamere.
- Franjevci sumnjaju da je u pitanju ista osoba koja je ranije krala novac iz crkve i mole građane za pomoć u identifikaciji.
Slušaj vest
Iz crkve Svetog Ante Padovanskog na Bistriku u Sarajevu ukradena je kasa od vernika, a u Franjevačkom samostanu sumnjaju da je ista osoba ranije krala novac iz crkve.
Kako su objavili na Fejsbuku, krađa se dogodila u četvrtak, 19. novembra, u 16:44 časova. Kasa se nalazila u kapeli Svetog Franje Asiškog, sa leve strane crkve.
Na snimku nadzorne kamere vidi se osoba u tamnoj jakni, sa kišobranom u ruci, kako se zadržava kod kase.
Franjevci mole sve koji prepoznaju osobu ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njenoj identifikaciji da kontaktiraju upravu samostana i crkve Svetog Ante na Bistriku ili nadležnu policijsku stanicu.
Unapred su se zahvalili građanima na pomoći i saradnji.
(Kurir.rs/Klix)
Reaguj
Komentariši