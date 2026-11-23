"KONSULTACIJE O NOVOJ VLADI RS KREĆU NAREDNIH DANA" Mandatar Igor Dodik kaže da će razgovarati sa strankama i vlasti i opozicije: Imaju pravo da im se ne sviđa
- Igor Dodik najavio je da konsultacije o novoj Vladi Republike Srpske kreću narednih dana, uz razgovore sa svim strankama vlasti i opozicije.
- Kaže da će ekonomija biti u fokusu i apsolutni prioritet nove vlade, uz cilj da se poboljša privredni i ekonomski ambijent.
- O novim imenima za ministre ne želi da govori pre završetka konsultacija, a opoziciji poručuje da ima pravo na kritiku.
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik kaže da je cilj SNSD da se radi na dodatnom poboljšanju ambijenta - privrednog, ekonomskog i to će biti apsolutni prioritet nove vlade u Banjaluci.
- Ekonomija je u fokusu. Konsultacije kreću narednih dana. Kada je reč o ministrima u vladi, tek slede konsultacije i sutra krećemo sa njima. U narednim danima sve ćemo saslušati. U petak imamo konsultacije sa svim strankama, i vlasti i opozicije. Nakon toga ćemo moći nešto više da govorimo o tome - kaže Dodik nakon prijema kod mitropolita Јefrema, prenosi RTRS.
Kada je reč o nekim novim imenima, Dodik ne bi ništa pre da iznosi.
- Želeo bih da prođem sve konsultacije i da nakon toga formiramo neki tim. Čim budem imao neke konkretnije informacije, o tome ću moći da pričam - kazao je mandatar za sastav nove vlade.
Kada je reč o opoziciji i njihovim komentarima na imenovanje, Dodik kaže da je njihovo pravo da komentarišu.
- Imaju pravo da im se ne sviđa. Mi smo se dokazali na izborima kao apsolutni pobednici. Meni je to važno, ono što misli narod. Da je narod rekao drugačije, mi se ne bi nalazili ovde danas. Poštujem njih, ne smatram ih za neprijatelje. Pozvaću ih naravno na konsultacije. Smatram da bez obzira koliko god oni politički ne razmišljali kao mi, ne smatram ih za neprijatelje, već želim konstruktivni dijalog. Spreman sam za svaku konstruktivnu kritiku - naveo je Dodik.
(Kurir.rs/RTRS)