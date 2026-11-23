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Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Igor Dodik kaže da je cilj SNSD da se radi na dodatnom poboljšanju ambijenta - privrednog, ekonomskog i to će biti apsolutni prioritet nove vlade u Banjaluci.

- Ekonomija je u fokusu. Konsultacije kreću narednih dana. Kada je reč o ministrima u vladi, tek slede konsultacije i sutra krećemo sa njima. U narednim danima sve ćemo saslušati. U petak imamo konsultacije sa svim strankama, i vlasti i opozicije. Nakon toga ćemo moći nešto više da govorimo o tome - kaže Dodik nakon prijema kod mitropolita Јefrema, prenosi RTRS.

Kada je reč o nekim novim imenima, Dodik ne bi ništa pre da iznosi.

- Želeo bih da prođem sve konsultacije i da nakon toga formiramo neki tim. Čim budem imao neke konkretnije informacije, o tome ću moći da pričam - kazao je mandatar za sastav nove vlade.

1/8 Vidi galeriju Igor Dodik, mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Foto: FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja/FOTO TANJUG

Kada je reč o opoziciji i njihovim komentarima na imenovanje, Dodik kaže da je njihovo pravo da komentarišu.