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Policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su bivšeg narodnog poslanika Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova, potvrđeno je iz SIPA za RTRS.

Pripadnici SIPA, MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros sprovode akciju širom BiH, usmerenu protiv osoba koje su pomagale prilikom skrivanja odbeglog Đorđa Ždrala, pišu federalni mediji u BiH.

Akcija se sprovodi s ciljem prikupljanja dokaza i hapšenja osoba koje se dovode u vezu sa Đorđem Ždralom, koji je u bekstvu od 2. avgusta.