Bosna i Hercegovina
UHAPŠEN NASER ORIĆ: SIPA potvrdila, akcija sprovedena u Istočnom Sarajevu i Olovu
- Policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu i Nasera Orića na području Olova
- Dvojac je osumnjičen da je pokušao da namesti lažno svedočenje vozača Dalibora Bartule u vezi sa pucnjavom na Đorđa Ždrala
Slušaj vest
Policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su bivšeg narodnog poslanika Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova, potvrđeno je iz SIPA za RTRS.
Pripadnici SIPA, MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros sprovode akciju širom BiH, usmerenu protiv osoba koje su pomagale prilikom skrivanja odbeglog Đorđa Ždrala, pišu federalni mediji u BiH.
Akcija se sprovodi s ciljem prikupljanja dokaza i hapšenja osoba koje se dovode u vezu sa Đorđem Ždralom, koji je u bekstvu od 2. avgusta.
Ždrale se sumnjiči da je tog dana u Istočnom Sarajevu pokušao da izvrši ubistvo Koste Pandurevića.
(RTRS)
Reaguj
Komentariši