SIPA PRETRESA OBJEKTE NASERA ORIĆA I NIKOLINE ŠLJIVIĆ! U toku velika policijska akcija u BiH
- SIPA, MUP RS i druge agencije sprovode akciju širom BiH protiv osoba povezanih sa skrivanjem odbeglog Đorđa Ždrale.
- Među metama su Naser Orić, Nikolina Šljivić i advokat Siniša Derganc, a pretresi se rade po naredbi tužilaštva u Istočnom Sarajevu.
Pripadnici SIPA-e, MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros provode akciju širom BiH, usmerenu protiv osoba koje se dovode u vezu sa skrivanjem odbeglog kriminalca Đorđa Ždrale, saznaje Istraga.ba.
Jedna od meta ove akcije je Naser Orić, koji se dovodi u vezu sa izvlačenjem i skrivanjem Đorđa Ždrale nakon što je on 2. avgusta ove godine u Istočnom Sarajevu pokušao da ubije Kostu Pandurevića.
Osim Nasera Orića, akcijom je obuhvaćena i Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja je politički angažman započela u DNS-u Nenada Nešića, a potom prešla u Ujedinjenu Srpsku Nenada Stevandića. Šljivić je trenutno zaposlena u Institutu za javno zdravlje Republike Srpske. MUP RS pretresa i objekte koje koristi Nikolina Šljivić.
Među metama ove policijske akcije je i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.
Akcijom, koja se sprovodi po naredbi Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, obuhvaćeno je više od sedam osoba.
(Kurir.rs/Istraga.ba)