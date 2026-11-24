Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici SIPA-e, MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros provode akciju širom BiH, usmerenu protiv osoba koje se dovode u vezu sa skrivanjem odbeglog kriminalca Đorđa Ždrale, saznaje Istraga.ba.

Jedna od meta ove akcije je Naser Orić, koji se dovodi u vezu sa izvlačenjem i skrivanjem Đorđa Ždrale nakon što je on 2. avgusta ove godine u Istočnom Sarajevu pokušao da ubije Kostu Pandurevića.

Kosta Pandurević i Đorđe Ždrale Foto: Printscreen YouTube, printscreen/društvene mreže

Osim Nasera Orića, akcijom je obuhvaćena i Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja je politički angažman započela u DNS-u Nenada Nešića, a potom prešla u Ujedinjenu Srpsku Nenada Stevandića. Šljivić je trenutno zaposlena u Institutu za javno zdravlje Republike Srpske. MUP RS pretresa i objekte koje koristi Nikolina Šljivić.

Među metama ove policijske akcije je i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.