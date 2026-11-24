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Pripadnici SIPA-e, MUP-a Republike Srpske, uz asistenciju drugih policijskih agencija, od jutros sprovode akciju širom BiH, usmerenu protiv osoba koje se dovode u vezu sa skrivanjem odbeglog kriminalca Đorđa Ždrale.

Jedna od meta ove akcije je Naser Orić, koji se dovodi u vezu sa izvlačenjem i skrivanjem Đorđa Ždrale nakon što je on osumnjičen da je 2. avgusta ove godine pokušao da ubije Kostu Pandurevića u Istočnom Sarajevu.

Pucnjava u Istočnom Sarajevu

2. avgusta 2026. Kosta Pandurević ranjen je u pucnjavi u Istočnom Sarajevu, kada je na njegov automobil, u kojem se nalazilo i njegovo dvogodišnje dete, ispaljeno najmanje dva hica.

Zbog sumnje da je iz blindiranog "audija A8" pucao na Pandurevića, policija je raspisala poternicu za Đorđem Ždralom, višestruko osuđivanim kriminalcem iz Bosne i Hercegovine.

Prema saznanjima ATV-a, tada je do pucnjave je došlo oko 18.30 časova u blizini kafića "News". Ranjeni Kosta Pandurević je prijavio policiji pucnjavu i navodno je rekao da ga je ranio iz pištolja upravo Đorđe Ždrale, koji je potom pobegao sa lica mesta i od tada je u bekstvu.

Kosta Pandurević i Đorđe Ždrale Foto: Printscreen YouTube, printscreen/društvene mreže

Sarađivali, pa se posvađali?

Sa druge strane, prema pisanju Klix.ba, Ždrale i Pandurević navodno su bili bliski saradnici u kriminalnim krugovima. Iako je među njima postojala značajna razlika u godinama i kriminalnom iskustvu, Pandurević je, prema pisanju tog portala, jedno vreme važio za osobu od Ždralovog poverenja i njegovog bliskog saradnika.

Međutim, kako navodi Klix.ba, njihov odnos se u međuvremenu potpuno promenio.

Ko je Đorđe Ždrale?

Đorđe Ždrale godinama važi za jedno od najpoznatijih imena kriminalnog miljea u Bosni i Hercegovini. Široj javnosti postao je poznat nakon što je 2010. godine pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera 2000. godine, nekadašnjeg načelnika Uprave policije Republike Srpske.

"Prema navodima optužnice, optuženi Ždrale je u toku 2000. godine, iz njemu poznatih razloga i pobuda, organizovao i sa predumišljajem, u dogovoru sa drugim osobama, pristao biti izvršilac pri lišavanju života jedne osobe. Optuženi Ždrale je, kako se dalje navodi u optužnici, na svirep način i upotrebom automatskog oružja na bliskoj udaljenosti, iznenada iz organizovane zasede lišio života drugu osobu i pri tome ugrozio sigurnost više drugih osoba", navodi se u optužnici.

Đorđe Ždrale Foto: Printscreen YouTube

On j iz automatske puške ispalio tri rafala, odnosno 13 metaka, od kojih je šest pogodilo Mauzera i usmrtilo ga na licu mesta.

Ždrale je iz zatvora pušten 2022. godine, nakon izdržanog dela kazne. On je 1996. godine osuđen na sedam godina zbog ubistva Gorana Batinića.

Takođe, suđeno mu je i za ubistvo bračnog para Todorović na Palama, ali je oslobođen tih optužbi.

Poslednjih godina njegovo ime ponovo se dovodi u vezu sa više nasilnih incidenata i obračuna u Istočnom Sarajevu. Protiv njega su podizane nove optužnice zbog nasilničkog ponašanja i nanošenja telesnih povreda, a policija ga je i ranije privodila zbog pucnjava i drugih krivičnih dela.

Protiv njega je početkom godine Okružno javno tužilaštvo u Istočnom Sarajevu podiglo optužnicu protiv zbog nanošenja telesnih povreda osobama N. K. i N. N. u aprilu 2024. godine.

I Kosta Pandurević od ranije poznat policiji

I ranjeni Kosta Pandurević je dobro poznat policiji i dovodi se u vezu sa različitim krivičnim delima. Kako bosanski mediji pišu, on je u julu 2023. hapšen zbog sumnje da je sa više hitaca iz pištolja ranio Adija Nukića u Istočnom Sarajevu.

Pandurević je, inače, već bio meta napada. Na njega je krajem 2025. pucano na parkingu, ali je prošao nepovređen.

Uhapšena i Nikolina Šljivić

Osim Nasera Orića, akcijom je obuhvaćena i Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja je politički angažman započela u DNS-u Nenada Nešića, a potom prešla u Ujedinjenu Srpsku Nenada Stevandića. Šljivić je trenutno zaposlena u Institutu za javno zdravlje Republike Srpske. MUP RS pretresa i objekte koje koristi Nikolina Šljivić.

Među metama ove policijske akcije je i advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

Akcijom, koja se sprovodi po naredbi Okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, obuhvaćeno je više od sedam osoba.