OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE POLICIJSKE AKCIJE U KOJOJ SU UHAPŠENI ORIĆ I ŠLJIVIĆ: Pet osoba privedeno u okviru operacije "EMISAR" (FOTO)
- U akciji 'Emisar' uhapšeno je pet osoba, a MUP Republike Srpske sprovodi pretres više lokacija u RS i Federaciji BiH.
- Među privedenima su Naser Orić i bivša narodna poslanica Nikolina Šljivić, potvrđeno je iz SIPA.
- Akcija je usmerena na razbijanje organizovane kriminalne grupe i dokumentovanje dela povezanih sa pokušajem teškog ubistva.
Pet osoba uhapšeno je u okviru operativne akcije "EMISAR", usmerene na razbijanje organizovane kriminalne grupe, koju sprovodi MUP Republike Srpske.
U okviru akcije vrše se pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale, za kojim policijski službenici MUP-a aktivno tragaju.
Podršku u realizaciji akcije pruža i Agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kroz aktivnosti koje se sprovode na području Federacije BiH.
Aktivnosti se realizuju s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih dela "Izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja", u vezi sa krivičnim delom "Sprečavanje dokazivanja", a sve u vezi sa izvršenjem krivičnog dela "Teško ubistvo" u pokušaju.
Sve aktivnosti sprovode se pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.
Više informacija o rezultatima akcije biće saopšteno nakon okončanja operativnih aktivnosti.
Podsećamo, policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su bivšu narodnu poslanicu Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova, potvrđeno je iz SIPA za RTRS.
(Kurir.rs/RTRS)