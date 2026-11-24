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Pet osoba uhapšeno je u okviru operativne akcije "EMISAR", usmerene na razbijanje organizovane kriminalne grupe, koju sprovodi MUP Republike Srpske.

U okviru akcije vrše se pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale, za kojim policijski službenici MUP-a aktivno tragaju.

Podršku u realizaciji akcije pruža i Agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kroz aktivnosti koje se sprovode na području Federacije BiH.

Aktivnosti se realizuju s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih dela "Izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja", u vezi sa krivičnim delom "Sprečavanje dokazivanja", a sve u vezi sa izvršenjem krivičnog dela "Teško ubistvo" u pokušaju.

Sve aktivnosti sprovode se pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Više informacija o rezultatima akcije biće saopšteno nakon okončanja operativnih aktivnosti.

Podsećamo, policija Republike Srpske i SIPA uhapsile su bivšu narodnu poslanicu Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova, potvrđeno je iz SIPA za RTRS.