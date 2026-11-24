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Policija Republike Srpske i Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) uhapsila je bivšu poslanicu u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu.

Kako javlja RTRS, uhapšen je i Naser Orić na području Olova.

Prema prvim informacijama sa terena, velika policijska akcija sprovodi se po naredbi Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu, a njome je obuhvaćeno više osoba.

Pripadnici SIPA-e i MUP-a Republike Srpske vrše pretrese objekata koje koriste Naser Orić i bivša narodna poslanica Nikolina Šljivić.

Prema nezvaničnim saznanjima, pretresi i hapšenja dovode se u vezu sa sumnjama na pomaganje odbeglom Đorđu Ždrali.

Ko je Nikolina Šljivić: Od političkog angažmana do kontroverzi oko diplome





Nikolina Šljivić je bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS). Mandat je osvojila na kompenzacionoj listi Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenada Nešića, nakon čega je napustila tu stranku, delovala kao samostalna poslanica, a potom pristupila Ujedinjenoj Srpskoj.

Pre i tokom političkog angažmana u javnosti je bila poznata kao vlasnica salona lepote "Glamour Beauty House" i ugostiteljskog objekta "Sokić" u Istočnom Sarajevu. Krajem novembra 2025. godine imenovana je za vršiteljku dužnosti zamenice direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS-a, što je izazvalo oštre kritike dela javnosti i opozicije.

Njen izbor pratile su kontroverze oko diplome Pravnog fakulteta za poslovne studije i pravo u Beogradu, za koju su pojedini mediji i poslanici naveli da ju je stekla za svega četiri meseca i da ju je potpisao profesor optužen za trgovinu diplomama.

Takođe, Centralna izborna komisija (CIK) BiH pokrenula je provere protiv nje zbog mogućeg sukoba interesa.

1/9 Vidi galeriju Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uhapšena sa Naserom Orićem Foto: X printscreen, Instagram

Incident pred Nikolininim kafićem, četvorica mladića zapretila da će ispred lokala baciti bombu

Prema dostupnim javnim podacima, sama Nikolina Šljivić ranije nije bila hapšena, ali je bila obuhvaćena policijskim istragama i sudskim postupcima u Istočnom Sarajevu.

Najpoznatiji slučaj dogodio se 14. aprila 2024. godine ispred njenog kafića "Sokić" u Lukavici (Istočno Novo Sarajevo). Prema navodima iz optužnice Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo (potvrđene u februaru 2026. godine), četvorica mladića su iz automobila "Passat" u pokretu zapretila da će ispred lokala baciti bombu. Šljivić je o tome obavestila svog supruga, a potom je svojim terencem "Audi Q7" preprečila put i blokirala kretanje vozila u kojem su se mladići nalazili.

U novembru 2025. godine u medijima su objavljeni i snimci sa svadbe Đorđa Ždrale, na kojoj su među zvanicama bili i Nikolina Šljivić i Naser Orić.

Suprug uhapšen sa Đorđem Ždralom, terete ih za prebijanje dvojice mladića

Suprug Nikoline Šljivić je Zoran Šljivić iz Istočnog Sarajeva. Zoran Šljivić je uhapšen 15. aprila 2024. godine u akciji Policijske uprave Istočno Sarajevo, zajedno sa Đorđem Ždralom (koji je ranije pred Sudom BiH osuđivan na 20 godina zatvora zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera) i još nekoliko osoba.