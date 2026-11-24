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RTRS OBJAVILA KLIP OPERACIJE KOJU SU IZVELI MUP REPUBLIKE SRPSKE I SIPA BIH

RTRS OBJAVILA KLIP OPERACIJE KOJU SU IZVELI MUP REPUBLIKE SRPSKE I SIPA BIH

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RTRS je objavila snimak sprovođenja Nikoline Šljivić u operativnoj akciji "EMISAR" u okviru koje je MUP Republike Srpskeuhapsio pet osoba u cilju razbijanja organizovane kriminalne grupe.

U toj akciji uhapšen je i Naser Orić.

RTRS navodi da se u okviru akcije vrše pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale za kojim policijski službenici MUP aktivno tragaju.

Podršku u realizaciji akcije pruža i Agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kroz aktivnosti koje se provode na području Federacije BiH.

Naser Orić Foto: ZORAN LESIC / AFP / Profimedia

Aktivnosti se realizuju s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih dela, "Izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja" u vezi sa krivičnim delom "Sprečavanje dokazivanja", a sve u vezi sa izvršenjem krivičnog dela "Teško ubistvo" u pokušaju.

Nikolina Šljivić Foto: X printscreen

Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

Više informacija o rezultatima akcije biće saopšteno nakon okončanja operativnih aktivnosti.