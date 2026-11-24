SNIMAK SPROVOĐENJA NIKOLINE ŠLJIVIĆ U AKCIJI "EMISAR" U KOJOJ JE PAO I NASER ORIĆ! Ovako je bivša narodna poslanica uhapšena u Istočnom Sarajevu (FOTO, VIDEO)
- RTRS je objavila snimak sprovođenja Nikoline Šljivić, uhapšene u akciji 'Emisar' koju vodi MUP Republike Srpske.
- U istoj akciji uhapšen je i Naser Orić, dok se pretresi sprovode na više lokacija u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
- Akcija je usmerena na razbijanje organizovane kriminalne grupe i dokumentovanje više krivičnih dela.
RTRS je objavila snimak sprovođenja Nikoline Šljivić u operativnoj akciji "EMISAR" u okviru koje je MUP Republike Srpskeuhapsio pet osoba u cilju razbijanja organizovane kriminalne grupe.
U toj akciji uhapšen je i Naser Orić.
RTRS navodi da se u okviru akcije vrše pretresi na više lokacija na području Republike Srpske i Federacije BiH, uključujući i lokacije u vlasništvu Đorđa Ždrale za kojim policijski službenici MUP aktivno tragaju.
Podršku u realizaciji akcije pruža i Agencija za istrage i zaštitu (SIPA), kroz aktivnosti koje se provode na području Federacije BiH.
Aktivnosti se realizuju s ciljem otkrivanja i dokumentovanja krivičnih dela, "Izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja" u vezi sa krivičnim delom "Sprečavanje dokazivanja", a sve u vezi sa izvršenjem krivičnog dela "Teško ubistvo" u pokušaju.
Sve aktivnosti se sprovode pod nadzorom Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.
Više informacija o rezultatima akcije biće saopšteno nakon okončanja operativnih aktivnosti.
RTRS podseća da je policija Republike Srpske i SIPA uhapsile bivšu narodnu poslanicu Nikolinu Šljivić u Istočnom Sarajevu, dok je Naser Orić uhapšen na području Olova.
(Kurir.rs/RTRS)