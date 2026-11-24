OPSADNO STANJE NA IMANJU NASERA ORIĆA, SPECIJALCI SA DUGIM CEVIMA VRŠE PRETRES! Sumnja se da je upravo ovde skrivan Đorđe Ždrale, pogledajte snimke! (VIDEO)
- Istražitelji SIPA nalaze se na imanju Nasera Orića na Karauli kod Kladnja, prenosi Dnevni avaz.
- Sumnja se da je na tom imanju jedno vreme bio skrivan Đorđe Ždrale, osumnjičen za pokušaj ubistva Koste Pandurevića.
Istražitelji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) nalaze se na imanju Nasera Orića na Karauli, nedaleko od Kladnja, a "Avazov" reporter s lica mesta javlja da je na imanju opsadno stanje.
Naser Orić je uhapšen zbog navodnog pomaganja u skrivanju Đorđa Ždrale, koji je osumnjičen za pokušaj ubistva Koste Pandurevića.
Prema snimku koji je objavio "Dnevni avaz", u toku je pretres imanja, a na licu mesta nalaze se specijalne jedinice sa dugim cevima.
Sumnja se da je upravo na ovom imanju jedno vreme skrivan Đorđe Ždrale.
Podsećamo, u sklopu ovog predmeta, osim Orića, uhapšeni su bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, advokat Siniša Derganc, Mesud i Mustafa Mustafić.
Detaljnije o tome ko je Đorđe Ždrale i zašto je uhapšen Naser Orić, možete pročitati ovde.
Detaljnije o tome ko je Nikolina Šljivić, kontroverzna bivša poslanica u NSRS, možete pročitati ovde.
(Kurir.rs/Dnevni Avaz)