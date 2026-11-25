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Preliminarni rezultati istrage o padu italijanskog vojnog helikoptera "Činuk", koji se 29. oktobra srušio u mestu Gorice kod Brčkog, ukazuju na mogućnost ljudske greške, saznaje portal Večernji.ba.

Prema informacijama do kojih je došao ovaj portal, letelica je kobnog dana najmanje dva puta pokušala da poleti, a već tokom prvog pokušaja pojavili su se signali koji su ukazivali na moguće tehničke probleme.

Iako zvanični rezultati istrage još nisu objavljeni, okolnosti koje su prethodile nesreći otvorile su pitanja o postupcima posade i bezbednosti leta.

Stradali u padu helikoptera kod Brčkog Foto: Društvene Mreže

Izvor upoznat sa dosadašnjim tokom istrage navodi da su se prilikom prvog pokušaja poletanja na instrument-tabli helikoptera aktivirale signalne lampice koje su upozoravale na probleme u sistemu.

Podsetimo, italijanski vojni helikopter CH-47 "Činuk" srušio se 29. oktobra tokom redovne obuke u mestu Gorice, nedaleko od Brčkog. U letelici se nalazilo 15 osoba, svi italijanski državljani. Četiri osobe su poginule, dok je 11 povređeno.