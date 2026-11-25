PRVI REZULTATI ISTRAGE PADA HELIKOPTERA KOD BRČKOG! Pojavili su se signali koji su upozoravali na tragediju
- Preliminarni rezultati istrage pada italijanskog vojnog helikoptera kod Brčkog ukazuju na moguću ljudsku grešku, dok zvanični nalazi još nisu objavljeni.
- Letelica je 29. oktobra tokom obuke u Goricama kod Brčkog pokušala da poleti najmanje dva puta, a pri prvom pokušaju aktivirane su signalne lampice za probleme u sistemu.
Preliminarni rezultati istrage o padu italijanskog vojnog helikoptera "Činuk", koji se 29. oktobra srušio u mestu Gorice kod Brčkog, ukazuju na mogućnost ljudske greške, saznaje portal Večernji.ba.
Prema informacijama do kojih je došao ovaj portal, letelica je kobnog dana najmanje dva puta pokušala da poleti, a već tokom prvog pokušaja pojavili su se signali koji su ukazivali na moguće tehničke probleme.
Iako zvanični rezultati istrage još nisu objavljeni, okolnosti koje su prethodile nesreći otvorile su pitanja o postupcima posade i bezbednosti leta.
Izvor upoznat sa dosadašnjim tokom istrage navodi da su se prilikom prvog pokušaja poletanja na instrument-tabli helikoptera aktivirale signalne lampice koje su upozoravale na probleme u sistemu.
Podsetimo, italijanski vojni helikopter CH-47 "Činuk" srušio se 29. oktobra tokom redovne obuke u mestu Gorice, nedaleko od Brčkog. U letelici se nalazilo 15 osoba, svi italijanski državljani. Četiri osobe su poginule, dok je 11 povređeno.
Među stradalima su bila dvojica pripadnika italijanskih oružanih snaga, narednici Simone Ruđa i Klaudio Markeši, kao i pripadnici Vojnog korpusa Italijanskog Crvenog krsta, poručnik Franko Adrijano Zekilo i narednica Laura Prokači, koja je imala samo 24 godine.
(Kurir.rs/Večernji.ba)