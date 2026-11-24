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Kako piše portal Istraga.ba, Naser Orić je navodno predao 100.000 KM Kosti Pandureviću da promeni svoj iskaz o pucnjavi u kojem je kao napadača imenovao Đorđa Ždralu. Policija je, prema navodima portala Istraga.ba, snimila primopredaju novca.

- Generale moj, evo, ti mu reci - kazaće Nikolina Šljivić, pre nego što je svoj telefon predala u ruke Koste Pandurevića.

Kada je Kosta preuzeo telefon, na displeju je video Nasera Orića.

- Đoka je tu, kod mene - reći će Orić Kosti Pandureviću kojeg su danima ubeđivali da promeni svoj iskaz o događaju od 2. avgusta ove godine, kada ga je u Istočnom Sarajevu pokušao ubiti Đorđe Ždrale.

Kosta je pristao da promeni iskaz uz naknadu od 100 hiljada maraka. Nikolina Šljivić i Naser Orić su bili ubeđeni da su rešili Đokin problem. Ali njihovi problemi, zapravo, počinju baš tada.

Kosta Pandurević je igrao ulogu koju mu je dodelilo Republičko tužilaštvo RS. Policija je sve snimala. I taj prvi oktobarski sastanak i one koji su došli posle.

Đorđe Ždrale i Naser Orić Foto: Društvene Mreže

Tražio novac

Kosta je rekao da neće promeniti iskaz bez novca. I novac je došao. Na novom sastanku, krajem oktobra, u jednom ugostiteljskom objektu u Istočnom Sarajevu pojavio se Naser Orić. Tog dana je Kosti Pandureviću predao 100 hiljada maraka. Primopredaja je snimljena.

U priču se, potom, uključuju advokati. Duška Bogojević, članica VSTV-a i dugogodišnja prijateljica Đorđa Ždrale i Siniša Dargenc obaveštavaju postupajuću tužiteljku koja istražuje slučaj od 2. avgusta da Kosta Pandurević želi da promeni iskaz.

Svi, potom, odlaze na sastanak u Tužilaštvo. No, i tužiteljka je znala da je sve ovo "igra", odnosno da se provode posebne istražne radnje.

Sastanku je prisustvovala i Duška Bogojević iz VSTV-a. Kosta Pandurević je, za potrebe PIR-a (posebnih istražnih radnji), "promenio iskaz". Rekao je da više nije siguran da je u njega, tog 2. avgusta 2026. godine, pucao Đorđe Ždrale.

Kosta Pandurević i Đorđe Ždrale Foto: Printscreen YouTube, printscreen/društvene mreže

Dogovor bio da se Ždrale preda nakon Pandurevićevog novog iskaza

Policija nije htela odmah da hapsi ove aktere. Dogovor je bio da se Đorđe Ždrale preda nakon što postane siguran da, zbog Pandurevićevog novog iskaza, neće biti krivično gonjen za pokušaj ubistva. Na Ždralinu predaju čekalo se 15 dana. Uzalud.

Stoga je tužiteljka odlučila da krene u akciju.

U utorak ujutro, 23. novembra 2026. godine, uhapšeni su Naser Orić i Nikolina Šljivić. Policija je upala i u advokatsku kancelariju Siniše Dargenca.

Članica VSTV-a Duška Bogojević misteriozno je "zaobiđena". Srebreničani Mesud Mustafić i njegov sin Mustafa nisu "zaobiđeni". Mustafa je godinama radio na imanju Nasera Orića na Karauli, na pola puta između Tuzle i Sarajeva.

1/9 Vidi galeriju Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uhapšena sa Naserom Orićem Foto: X printscreen, Instagram

Veza Nasera Orića i Mustafe Mustafića

Nakon što je 2. avgusta 2026. godine u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Sarajevu upucao Kostu Pandurevića, Đorđe Ždrale je pobegao do Vogošće.

Tu je ostavio automobil, odakle ga je, za sada, nepoznata žena, prevezla do benzinske pumpe (Halidova pumpa) na putu prema Tuzli.

Tu ga, izbegavajući kamere, preuzimaju otac i sin Mustafić koji ga voze prema Kladnju. Njih dvojica će desetak dana kasnije priznati policiji da ih je Naser Orić zamolio da prebace njegovoj jednog prijatelja do Kladnja.

Mesud Mustafić se pred policijom kleo da nije znao da je u pitanju Đorđe Ždrale. Ali njegov sin je znao o kome se radi.

Od tog trenutka Naser Orić skrbi o Đorđu Ždrali. Iako je policija imala informacije o tome, Ramo Isak i rukovodstvo Federalne uprave policije na sve su načine pokušavali izbeći pretrese Orićevog imanja na Karauli.