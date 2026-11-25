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U akciji koju je 24. novembra 2026. godine provela SIPA, uhapšeni su Naser Orić i bivša zastupnica u Narodnoj skupštini RS Nikolina Šljivić, dok je policija upala i u advokatsku kancelariju Siniše Dargenca.

Prema navodima portala Istraga.ba, hapšenja su epilog tajne policijsko-tužilačke akcije u kojoj je Kosta Pandurević, po instrukcijama Republičkog tužilaštva RS, fingirao pristanak da za 100.000 KM promeni iskaz o pucnjavi od 2. avgusta, kada ga je u Istočnom Sarajevu pokušao ubiti Đorđe Ždrale.

Policija je snimila sastanke na kojima su Šljivić i Orić ubeđivali Pandurevića da povuče optužbe, kao i samu primopredaju novca krajem oktobra.

U plan su bili uključeni i advokati, uključujući članicu VSTV-a Dušku Bogojević, koja je na kraju izbegla hapšenje.

Pandurević je formalno dao novi iskaz kako bi se stvorili uslovi za Ždralinu predaju, ali kako se begunac ni nakon 15 dana nije pojavio, tužilaštvo je pokrenulo hapšenja, piše Istraga.ba.

Kosta Pandurević i Đorđe Ždrale Foto: Printscreen YouTube, printscreen/društvene mreže

Istraga je istovremeno otkrila i kako je Ždrale uopšte izbegao poteru nakon pokušaja ubistva u Spasovdanskoj ulici.

Posle bega do Vogošće, nepoznata žena ga je prevezla do pumpe na putu ka Tuzli, odakle su ga, po Orićevoj molbi, otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić prebacili ka Kladnju.

Od tog trenutka brigu o Ždralinom skrivanju u potpunosti je preuzeo Naser Orić – dok su čelnici FUP-a, uprkos operativnim saznanjima, izbegavali pretres njegovog imanja na Karauli, zbog čega je za hapšenje na kraju angažovana SIPA.

Đorđe Ždrale i Naser Orić Foto: Društvene Mreže

Darko Elez znao da Orić čuva Ždrala

Ždralin dugogodišnji protivnik Darko Elez znao je da Orić čuva njegovog "kuma". Zbog toga je nedavno ponovo zvao Orića, kazavši mu samo da su “semafori najopasniji”, aludirajući na to da je likvidacije najjednostavnije obaviti na semaforu. Upravo je, prema informacija Istraga.ba, Elez "ohrabrio" Kostu Pandurevića da policiji prijavi sve one koji su od njega tražili da promeni iskaz.

Nekoliko dana pre pucnjave u Istočnom Sarajevu, Elez je zvao i svog kuma, a sada velikog neprijatelja – Đorđa Ždralu.

"A ko će ti biti kum blizancima. Izađi malo u grad. Šta priča Naser? Ko će ti čuvati decu?", govorio je Elez nakon što je u julu pozvao Đorđa Ždrala.

Naser Orić i Đorđe Ždrale Foto: Facebook

S jedne strane kavčani, s druge škaljarci

To je bio njihov prvi razgovor otkako je Darko Elez, jedan od prvih saradnika šefa Kavačkog klana Radoja Zvicera, izašao iz zatvora.

Tim razgovorom i formalno je ozvaničen rat unutar kriminalnih grupacija u Istočnom Sarajevu i Sarajevu. S jedne strane Darko Elez i kavački klan.

S druge strane Elezov kum, a sada smrtni neprijatelj Đorđe Ždrale sa infrastrukturom škaljarskog klana.

Elez pozvao Nasera Orića

Elez je u tom razgovoru dao do znanja Đorđu Ždrali da zna sve detalje o njegovim poslovima sa Naserom Orićem. Nakon toga Darko Elez je pozvao i Nasera Orića, poručivši mu da ubuduće svaki svoj problem može knjižiti njemu.

Ždrale je tada shvatio poruku. Shvatio je da se sprema nastavak rata započetog pre dvadesetak godina. I shvatio je da je neke informacije o njegovim sastancima i poslovima sa Naserom Orićem i Admirom Arnautovićem Šmrkom samo mogao “prodati” Kosta Pandurević, piše Istraga.ba. Prva meta je bila označena.

Tog 2. avgusta 2026. godine "izdajnik" Kosta Pandurević u nedjelju se vozio ulicama Istočnog Sarajeva. U blindiranom automobilu pored njega se pojavio Đorđe Ždrale. Pred očima Pandurevićevog deteta, Ždrale je ispucao kompletan šaržer u svog prijatelja “izdajnika”.