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Nakon ispitivanja u prostorijama SIPA-e, Naser Orić je predat u nadležnost Policijske stanice Istočno Sarajevo, javlja "Avazov" reporter s lica mesta.

Podsećamo, njega su uhapsili pripadnici SIPA-e na njegovom imanju nedaleko na Karauli, nedaleko od Kladnja.

Orić se sumnjiči da je pomagao beguncu Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića. Uloga Orića je bila da pomogne u skrivanju Ždrale, kao i da obezbedi novac za promenu iskaza.

Sumnja se i da se Ždrale skrivao na imanju čiji je vlasnik Naser Orić.

Podsećamo, osim Orića, uhapšeni su još bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić, kao i advokat Siniša Derganc.