NASER ORIĆ U LISICAMA, POGLEDAJTE SNIMAK! Ovako ga je SIPA predala policiji u Istočnom Sarajevu (VIDEO)
- Naser Orić je nakon ispitivanja u SIPA-i predat Policijskoj stanici Istočno Sarajevo, a prethodno je uhapšen na svom imanju kod Kladnja.
- Sumnjiči se da je pomagao Đorđu Ždrali posle pokušaja ubistva Koste Pandurevića, uključujući skrivanje i obezbeđivanje novca za promenu iskaza.
Nakon ispitivanja u prostorijama SIPA-e, Naser Orić je predat u nadležnost Policijske stanice Istočno Sarajevo, javlja "Avazov" reporter s lica mesta.
Podsećamo, njega su uhapsili pripadnici SIPA-e na njegovom imanju nedaleko na Karauli, nedaleko od Kladnja.
Orić se sumnjiči da je pomagao beguncu Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića. Uloga Orića je bila da pomogne u skrivanju Ždrale, kao i da obezbedi novac za promenu iskaza.
Sumnja se i da se Ždrale skrivao na imanju čiji je vlasnik Naser Orić.
Podsećamo, osim Orića, uhapšeni su još bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić, kao i advokat Siniša Derganc.
Aktivnosti u ovom predmetu sprovodi MUP RS, a na području Federacije BiH asistira im Agencija za istrage i zaštitu (SIPA).
(Kurir.rs/Avaz.ba)