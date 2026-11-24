POLICAJCI SA DUGIM CEVIMA IZVODE NASERA ORIĆA! Završeno ispitivanje u Policijskoj stanici Istočno Sarajevo (VIDEO)
- Naser Orić je nakon kratkog ispitivanja izveden iz Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo, gde ga je SIPA ranije uhapsila na imanju kod Kladnja.
- Sumnjiči se da je pomagao odbeglom Đorđu Ždrali posle pokušaja ubistva Koste Pandurevića, uključujući skrivanje i obezbeđivanje novca za promenu iskaza.
Nakon kratkog ispitivanja u Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, Naser Orić je izveden iz ovih prostorija.
Naser Orić se sumnjiči da je pomagao odbeglom Đorđu Ždrali nakon što je pokušao da ubije Kostu Pandurevića.
Podsećamo, njega su uhapsili pripadnici SIPA-e na njegovom imanju na Karauli, nedaleko od Kladnja.
Orić se sumnjiči da je pomagao beguncu Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića. Uloga Orića bila je da pomogne u skrivanju Ždrale, kao i da obezbedi novac za promenu iskaza.
Sumnja se da se Ždrale skrivao na imanju čiji je vlasnik Naser Orić.
Podsećamo, osim Orića, uhapšeni su i bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić, kao i advokat Siniša Derganc.
Aktivnosti u ovom predmetu sprovodi MUP RS, a na području Federacije BiH asistira im Agencija za istrage i zaštitu (SIPA).
(Kurir.rs/avaz.ba)