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Naser Orić, izvode ga policajci nakon ispitivanja u policijskoj stanici Istočno Sajarevo

Nakon kratkog ispitivanja u Policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, Naser Orić je izveden iz ovih prostorija.

Naser Orić se sumnjiči da je pomagao odbeglom Đorđu Ždrali nakon što je pokušao da ubije Kostu Pandurevića.

Podsećamo, njega su uhapsili pripadnici SIPA-e na njegovom imanju na Karauli, nedaleko od Kladnja.

Orić se sumnjiči da je pomagao beguncu Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića. Uloga Orića bila je da pomogne u skrivanju Ždrale, kao i da obezbedi novac za promenu iskaza.

Sumnja se da se Ždrale skrivao na imanju čiji je vlasnik Naser Orić.

Podsećamo, osim Orića, uhapšeni su i bivša poslanica u NSRS Nikolina Šljivić, Mesud i Mustafa Mustafić, kao i advokat Siniša Derganc.