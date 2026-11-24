Viši sud u Beogradu nepravosnažno je osudio Višnju Aćimović na 13 godina zatvora zbog učestvovanja u ubistvu bošnjačkih civila kod Vlasenice u istočnoj Bosni i Hercegovini. Zločin se dogodio u junu 1992. godine u Mračnom dolu, nedaleko od logora Sušica.

Sud je zaključio da je Aćimović učestvovala u ubistvu najmanje 30 civila bošnjačke nacionalnosti, koji su autobusima dovedeni na mesto egzekucije i ubijeni vatrenim oružjem. Fond za humanitarno pravo je saopštio da sud nije prihvatio identifikaciju svih žrtava iz optužnice jer za neke nije utvrđeno da su na taj način ubijene.

Višnja Aćimović se nije pojavila na izricanju presude. Njena odbrana je to opravdala lošim zdravstvenim stanjem. Istovremeno, sud je odbacio iskaze svedoka odbrane koji su tvrdili da je Aćimović u vreme zločina bila u Bačkoj Topoli.

Prema Fondu za humanitarno pravo, sud je ove izjave ocenio kao pokušaj da se sa nje skine krivica. Dodatnu sumnju u objektivnost svedoka izazvala je činjenica da su bili članovi njene porodice.

Fond za humanitarno pravo: Kazna je preblaga

Sud je kao olakšavajuću okolnost uzeo činjenicu da je Aćimović u vreme zločina bila mlađa punoletna osoba. Broj ubijenih civila procenjen je kao otežavajuća okolnost. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da je izrečena kazna neprimereno blaga. U svojoj proceni, sud je dao preveliku težinu njenim godinama, a nedovoljnu težini zločina.

FHP podseća da je maksimalna kazna za ovo krivično delo 20 godina zatvora. Upravo je to kazna koju je Predrag Bastah dobio pred Sudom Bosne i Hercegovine 2022. godine za ubistvo 34 civila u Mračnom dolu. Fond je naglasio da sud u Beogradu nije uzeo u obzir ovu pravosnažnu presudu jer nije priznata u Srbiji.

Uspeh gonjenja ratnih zločina, kako je ocenio FHP, meri se ne samo brojem osuđujućih presuda, već i efikasnošću postupaka, sveobuhvatnošću utvrđenih činjenica i srazmernošću kazni.

Višnja Aćimović Foto: Interpol

Optužnica iz BiH i Interpolova poternica

Za Višnjom Aćimović raspisana je Interpolova crvena poternica 2019. godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv nje, tereteći je da je početkom juna 1992. godine, zajedno sa nekoliko naoružanih pripadnika Vojske Republike srpske, učestvovala u ubistvu 37 Bošnjaka u Vlasenici.

Prema navodima Tužilaštva BiH, Aćimović je pucala iz vatrenog oružja na muškarce koji su stajali nekoliko metara od autobusa. Njihova tela su pronađena i ekshumirana 2000. godine na mestu egzekucije.

- Svesno i voljno, zajedno sa još jednim vojnikom, lično je učestvovala u ubistvu 37 muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su prethodno autobusom dovedeni iz zatvora koji se nalazio iza zgrade suda u Vlasenici - rekla je tada portparolka Tužilaštva BiH.

Tokom saslušanja u Beogradu, Aćimović je navodno rekla da nema poverenja u Tužilaštvo BiH i da ne planira da se odazove pozivu na suđenje.