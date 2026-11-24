Naser Orić, bivši ratni komandant Srebrenice, i ostali koji su uhapšeni u policijskoj akciji "Emisar", sprovedeni su u Banjaluku, u Upravu za borbu protiv organizovanog i teškog kriminala, prenosi RTRS.

Podsetimo, u današnjoj akciji uhapšeni su i bivša poslanica Narodne skupštine Republike Srpske Nikolina Šljivić, advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva, kao i Mesud i Mustafa Mustafić.

Uhapšeni se dovode u vezu sa pomaganjem odbeglom Đorđu Ždrali, za kojim policija traga zbog pokušaja ubistva Koste Pandurevića, kao i sa pokušajem falsifikovanja dokaza u tom predmetu.

Iz MUP-a RS saopšteno je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, uz podršku Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), u okviru operativne akcije "Emisar" na području Republike Srpske i Federacije BiH uhapsili pet osoba.

"Osobe lišene slobode dovode se u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, za kojim policijski službenici MUP-a RS aktivno tragaju, i to u vezi sa njegovim bekstvom, skrivanjem dokaza i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na krivično delo 'Teško ubistvo' u pokušaju. Tokom pretresa na više lokacija, uključujući i objekte u vlasništvu Đorđa Ždrale, pronađeno je i privremeno oduzeto: osam pištolja, 30.000 KM, 10.000 evra, više mobilnih telefona, računar i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih dela", naveli su iz MUP-a.

Uhapšeni se sumnjiče za krivična dela "Izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja" i "Sprečavanje dokazivanja", u vezi sa krivičnim delom "Teško ubistvo" u pokušaju.