Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na svadbi Đorđa Ždrale, održanoj u novembru prošle godine u restoranu "Rodeo" u Istočnom Sarajevu, okupila su se brojna poznata imena iz javnog i političkog života, ali i osobe poznate organima gonjenja.

Među zvanicama su bili Naser Orić i bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, koji su jutros uhapšeni u akciji SIPA-e i MUP-a RS.

Naser Orić, pretres njegovog imanja nedaleko od Kladnja Foto: screenshot YT/DnevniAvazTV, Fehim Demir/ EPA

Ždrale je u februaru 2022. godine izašao iz zatvora, gde je odslužio 12 godina zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera u Bijeljini 2000. godine. Bio je osuđen na 20 godina zatvora.

Snimke sa svadbenog veselja na društvenim mrežama tada je objavila istraživačka novinarka iz Trebinja Nataša Miljanović Zubac.

Na jednom od njih vidi se Naser Orić, ratni komandant iz Srebrenice, kako naručuje pesme i peva u čast mladoženje.

Ždrale je u bekstvu od 2. avgusta 2026. godine, kada je u Istočnom Sarajevu ranjen Kosta Pandurević, za šta terete upravo Ždralu.

Foto: printscreen/društvene mreže

Njegovo ime se godinama povezuje i sa sukobom sa Darkom Elezom. Sukob kriminalnih grupa na čijem su čelu Elez i Ždrale traje od januara 2006. godine.