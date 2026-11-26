KO JE S KIM U RATU, A KO ZA ISTIM STOLOM

KO JE S KIM U RATU, A KO ZA ISTIM STOLOM

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Na svadbi Đorđa Ždrale, održanoj u novembru prošle godine u restoranu "Rodeo" u Istočnom Sarajevu, okupila su se brojna poznata imena iz javnog i političkog života, ali i osobe poznate organima gonjenja.

Među zvanicama su bili Naser Orić i bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, koji su u utorak uhapšeni u akciji SIPA-e i MUP-a RS.

Ždrale je u februaru 2022. izašao iz zatvora, gde je odslužio 12 godina zbog ubistva Ljubiše Savića Mauzera u Bijeljini 2000. godine. Bio je osuđen na 20 godina zatvora.

Naser naručuje pesme i peva u čast mladoženje

Snimke sa svadbenog veselja na društvenim mrežama objavila je tada istraživačka novinarka iz Trebinja Nataša Zubac Miljanović, piše Dnevni Avaz. Na jednom od njih vidi se Naser Orić kako naručuje pesme i peva u čast mladoženje.

Ždrale je u bekstvu od 2. avgusta 2026. godine, kada je u Istočnom Sarajevu ranjen Kosta Pandurević, za šta terete upravo Ždralu.

Njegovo ime se godinama vezuje i za sukob sa Darkom Elezom. Sukob kriminalnih grupa na čijem su čelu Elez i Ždrale traje od januara 2006. godine.

Misteriozna poruka na snimku

Na snimku koji se sada uveliko deli društvenim mrežama ostavljena je misteriozna poruka sledeće sadržine: "Od veseljaka Nasera za brata Đoku (Đorđa Ždrala), u ritmu Miće Danilovića. Bravo - "granice ne postoje". "Društvo" samo je nebo granica. Nadam se da mi ne želite "nebo". Vlada li neka tišina ovih dana na Palama i šire?"

Ko je Milutin Mića Danilović?

Milutin Mića Danilović, kako tvrdi Avaz.ba, važi za vladara podzemlja na Palama. Blisko je povezan sa Đorđem Ždralom koji je u bekstvu nakon što je pokušao ubiti kriminalca iz Istočnog Sarajeva Kostu Pandurevića.

Prema informacijama Istrage, Danilović se poverio ljudima iz najbližeg okruženja kako se plaši osvete Darka Eleza koji je u otvorenom ratu sa Ždralom i njegovom kriminalnom grupom.

Na dan kada je uhapšen, Daniloviću je spremana “sačekuša” u Han Pijesku. Zbog straha za vlastiti život sada želi, barem na mesec dana, da ide iza rešetaka.

U predlogu za određivanje pritvora Daniloviću i Vladimiru Grubačiću, tužilac Ćazim Hasanspahić je naveo, između ostalog, njihovu pripadnost razgranatoj kriminalnoj grupi koja deluje u više zemalja, te opasnost od bega i uticaja na daljnju istragu.

Milutin Mića Danilović Foto: Printscreen

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