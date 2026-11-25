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Februar je 2021. godine. Stefan Šiljegović, poznati sportista i džudo reprezentativac BiH povezan sa kriminalnim grupama, preko Skaj (Sky) aplikacije šalje audioporuku narkodileru Miljanu Radonji, piše Istraga.ba.

"E brate znaš šta ti je problem, trebala ti je SIPA da upadne u kuću, da ti urade pretres i zato ti je možda taj čovjek rekao da se skloniš, a ovaj će mi javiti sutra šta je tačno sa ovoga što je pao sa deset kila i onoga što je pao sa dvije kile", izveštava Šiljegović Radonju.

Istog dana, 15. februara 2021., komunikacija se nastavlja tekstualnim porukama.

"Za ono tvoje ti javim. Sutra. Hoću. Čim mi sazna info ja ti javim. I neki te ošmekao iz Banjaluke. Pa te sada radi SIPA iz BL", piše Šiljegović u porukama Radonji i dodaje:

"Sve će mi posle pričati. Rekla mi na kratko. I da te rade baš i to".

Ženska osoba koju Šiljegović spominje i koja mu prenosi informacije iz SIPA-e je njegova rođena sestra Jelena Mičić, inspektorka Državne agencije za istrage i zaštitu.

"Odruko te sve, nema šta. Zato su ti i trebali doći na pretres", piše dalje Šiljegović Radonji. "Odma’ mi je sestra tako rekla".

U nastavku prepiske, Stefan Šiljegović otkriva i odakle je njegova sestra dobila informacije o planiranom pretresu SIPA-e.

"Pa Esmer joj rekao. A Esmer sve rekao. Da kupuje od tebe Dario, drugog ne znam. A nisam htio da kažem sestri ime. Nego mi ona rekla: reci mu da ga je ošmeko neki Dario Markočević. Tako mi rekla. Pao sa 2kg. Hahahahahah", piše Šiljegović i zauzvrat traži “uslugu” od Radonje: “Sestra mi rekla. Pa kupi parfem eto.”

Zatim ga upozorava: "Znači brate to mi je rođena sestra. Nemoj da gdje iscuri. Znali bi odma’ da je ona".

Negde je "iscurilo"

Ipak, negde je "iscurilo". Sedamnaestog novembra u akciji SIPA-e zbog odavanja tajni o policijskim akcijama uhapšeni su inspektorka Jelena Mičić i njen brat Stefan Šiljegović. Uhapšen je i inspektor SIPA-e Esmer Radončić, kojeg je Šiljegović također spominjao u Sky prepiskama.

Tri dana nakon ovih prepiski, Šiljegović je ponovo pisao svom prijatelju Miljanu Radonji. Ovog puta od njega ne traži samo parfem kao protivuslugu za informacije, već nešto puno konkretnije.

"Napisao ti treba da mu se zapali auto. Imaš li koga da mu platim. Ovom jednom debilu prozivao me po SIPI. I mene i sestru", napisao je Šiljegović u porukama 18.02.2021. godine.

Stefan Šiljegović hapšen je i 2019. godine na području Istočnog Sarajeva zajedno sa Nemanjom Mičićem, Milanom Međom i Aleksandrom Nikolićem. Tada je kod njih pronađeno i oduzeto 9 paketića kokaina, te skupocena motorna vozila, vatreno oružje, digitalna vaga i mobilni telefoni. Mesec dana nakon što je preko Skaja razmjenjivao poruke sa Radonjom, MUP RS-a je u akciji “Splav” uhapsio Bojana Legina i Danila Đurića iz Dervente koji su radili za Radonju.

Miljan Radonja uhapšen je u Zagrebu početkom 2024. godine po crvenoj Interpolovoj poternici koju je za njim raspisao Beograd radi izdržavanja kazne zatvora od šest i po godina zbog proizvodnje i preprodaje droge u Srbiji, dok ga je istovremeno potraživalo i pravosuđe BiH.