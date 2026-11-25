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Bivša narodna poslanica Nikolina Šljivić, uhapšena u jučerašnjoj akciji "Emisar", vraćena je sa Univerzitetskog kliničkog centra u Republičko javno tužilaštvo nakon što joj je prethodno bilo pozlilo.

Podsećamo, Naser Orić, Nikolina Šljivić, Siniša Derganc, Mesud i Mustafa Mustafić, koji su uhapšeni u okviru policijske akcije "Emisar" sprovedeni su juče u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci nakon čega će danas biti ispitani od strane tužioca.

Naser Orić, izvode ga policajci nakon ispitivanja u policijskoj stanici Istočno Sajarevo Foto: Printscreen/YouTube/avaz TV

Prije toga, uhapšeni su sprovedeni u Upravu za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Republike Srpske u Zalužanima.

Orića su, po nalogu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, na području Olova uhapsili policijski službenici SIPA i predali u dalju nadležnost MUP-u Republike Srpske.

Osim Orića u akciji je uhapšena nekadašnji poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, Orićevi saradnici otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

1/9 Vidi galeriju Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uhapšena sa Naserom Orićem Foto: X printscreen, Instagram