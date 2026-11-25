NIKOLINI ŠLJIVIĆ POZLILO! Bivša narodna poslanica RS prebačena u Univerzitetski klinički centar
- Nikolini Šljivić je pozlilo nakon hapšenja u akciji 'Emisar', pa je prebačena u Univerzitetski klinički centar i potom vraćena u Republičko javno tužilaštvo.
- U istoj akciji uhapšeni su i Naser Orić, Siniša Derganc, Mesud i Mustafa Mustafić, a svi će danas biti ispitani od strane tužioca.
Bivša narodna poslanica Nikolina Šljivić, uhapšena u jučerašnjoj akciji "Emisar", vraćena je sa Univerzitetskog kliničkog centra u Republičko javno tužilaštvo nakon što joj je prethodno bilo pozlilo.
Podsećamo, Naser Orić, Nikolina Šljivić, Siniša Derganc, Mesud i Mustafa Mustafić, koji su uhapšeni u okviru policijske akcije "Emisar" sprovedeni su juče u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci nakon čega će danas biti ispitani od strane tužioca.
Prije toga, uhapšeni su sprovedeni u Upravu za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Republike Srpske u Zalužanima.
Orića su, po nalogu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, na području Olova uhapsili policijski službenici SIPA i predali u dalju nadležnost MUP-u Republike Srpske.
Osim Orića u akciji je uhapšena nekadašnji poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, Orićevi saradnici otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.
Svi se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, njegovim skrivanjem, bjekstvom i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.
(Kurir.rs/ATV)