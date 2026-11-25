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Bivša poslanica Narodne skupštine Republike srpske Nikolina Šljivić, koja je uhapšena juče, 24. novembra, u akciji "Emisar", jutros je primljena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Nakon primljene terapije i stabilizacije zdravstvenog stanja, otpuštena je iz bolnice.

Kako je za "Nezavisne novine" rečeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike srpske, pacijentkinja je primljena u Urgentni centar zbog opšte slabosti i povraćanja, nakon čega su obavljeni potrebni dijagnostički testovi i primenjena odgovarajuća terapija.

- Nakon terapijskog postupka i stabilizacije zdravstvenog stanja, pacijentkinja je otpuštena iz bolnice - saopštio je Univerzitetski klinički centar Republike srpske.