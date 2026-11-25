POZNATO ZDRAVSTVENO STANJE NIKOLINE ŠLJIVIĆ: Oglasio se Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
- Nikolina Šljivić je jutros primljena u Urgentni centar UKC Republike Srpske zbog opšte slabosti i povraćanja, nakon dijagnostike i terapije stanje joj je stabilizovano.
- Nakon lekarskog pregleda otpuštena je iz bolnice, saopštili su iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
Bivša poslanica Narodne skupštine Republike srpske Nikolina Šljivić, koja je uhapšena juče, 24. novembra, u akciji "Emisar", jutros je primljena u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Nakon primljene terapije i stabilizacije zdravstvenog stanja, otpuštena je iz bolnice.
Kako je za "Nezavisne novine" rečeno iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike srpske, pacijentkinja je primljena u Urgentni centar zbog opšte slabosti i povraćanja, nakon čega su obavljeni potrebni dijagnostički testovi i primenjena odgovarajuća terapija.
- Nakon terapijskog postupka i stabilizacije zdravstvenog stanja, pacijentkinja je otpuštena iz bolnice - saopštio je Univerzitetski klinički centar Republike srpske.
Podsećanja radi, Šljivić je pozlilo nakon što je odvedena u Republičko javno tužilaštvo. Zatim je prevezena u Univerzitetski klinički centar Republike srpske, a nakon lekarskog pregleda vraćena je u prostorije Posebnog odeljenja Republičkog javnog tužilaštva.
(Kurir.rs/Avaz.ba)