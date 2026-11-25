Slušaj vest

Bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić uhapšena je u policijskoj akciji „Emisar“, koja je usmerena na osobe osumnjičene za pomaganje odbeglom Đorđu Ždralu.

Miljkan Pucar, advokat Nikoline Šljivić, kazao je da se njegova branjenica izjasnila da nije kriva.

- Nastojala je samo da pomogne tim porodicama pošto poznaje supruge i Đorđa Ždrale i Koste Pandurevića. One dolaze kod nje u salon. Istočno Sarajevo je relativno malo i svi se znaju, a sve to je eskaliralo i ona je zamoljena da pomogne. Ni na koji način nije učestvovala u radnjama koje joj se stavljaju na teret. Takođe je kazala da nikada nije osuđivana - naveo je Pucar.

Šljivić je uhapšena 24. novembra u Istočnom Sarajevu, a u istoj policijskoj akciji privedeni su i Naser Orić, Mesud Mustafić, njegov sin Mustafa te advokat Siniša Derganc.

1/9 Vidi galeriju Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uhapšena sa Naserom Orićem Foto: X printscreen, Instagram

Prema informacijama iz istrage, osumnjičeni se dovode u vezu s pomaganjem Đorđu Ždralu, koji je u bekstvu nakon što je 2. augusta ove godine u Istočnom Novom Sarajevu ranjen Kosta Pandurević. Istražitelji sumnjaju i na skrivanje te pokušaj falsifikovanja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva.

Dan nakon hapšenja objavljeno je da je Nikolini Šljivić pozlilo nakon što je sprovedena u Republičko javno tužilaštvo u Banjoj Luci. Prevezena je u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gde joj je ukazana medicinska pomoć, nakon čega je vraćena u tužilaštvo. Očekuje se da večeras bude donesena odluka o predlogu za određivanje pritvora Nikolini Šljivić.

Njeno ime već duže vreme privlači pažnju javnosti zbog političkog angažmana, polemika o fakultetskoj diplomi, imenovanja na rukovodeće pozicije u javnom sektoru, ali i luksuznog načina života koji je prikazivala na društvenim mrežama.