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Šta se dešavalo s radnim statusom Nikoline Šljivić nakon njenog odlaska s rukovodeće funkcije u Upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP), otkriva odgovor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Nikolina Šljivić, bivša narodna poslanica u RS, koja je u utorak uhapšena u policijskoj akciji "Emisar", u trenutku hapšenja bila je na godišnjem odmoru u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, prenosi Srpskainfo.

Iz ove javne ustanove za BL portal potvrdili su da je Šljivić i dalje njihova zaposlena, te da joj je odobren godišnji odmor u trajanju od gotovo mesec dana, odnosno od 2. do 30. novembra 2026. godine.

Zahtev za korišćenje godišnjeg odmora podnela je 28. oktobra, a na posao je trebalo da se vrati nakon isteka odobrenog odmora.

– Imenovanoj je na osnovu podnetog zahteva za korišćenje godišnjeg odmora od 28.10.2026. godine, odobreno korišćenje godišnjeg odmora u periodu od 02.11. do 30.11.2026. godine – navedeno je u odgovoru Instituta koji potpisuje direktor Bojan Đenić.

Šljivić je zaposlena na poziciji samostalnog referenta za opšte, pravne i kadrovske poslove u Službi za opšte i pravne poslove, a mesto rada joj je Regionalni centar Istočno Sarajevo.

1/9 Vidi galeriju Nikolina Šljivić, bivša poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uhapšena sa Naserom Orićem Foto: X printscreen, Instagram

Zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u Institutu zasnovala je 1. aprila ove godine, svega dvadesetak dana nakon što je razrešena sa funkcije vršioca dužnosti zamenika direktora RUGIP-a.

U početku je bila angažovana na određeno vreme, ali je već 1. jula dobila ugovor na neodređeno vreme.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je posao dobila nakon što se Institutu samostalno obratila molbom za zaposlenje.

Na pitanje BL portala da li je pre njenog zapošljavanja raspisan javni konkurs, iz Instituta nisu potvrdili da je konkurs sproveden.

– Radnik Nikolina Šljivić je zasnovala radni odnos u Institutu nakon što se neposrednim putem, podnošenjem molbe za zaposlenje, obratila Institutu – naveli su iz ove ustanove.

Iz Instituta su se pozvali na Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vreme nezaposlenosti Republike Srpske, ističući da poslodavac ima mogućnost samostalnog izbora kandidata, uključujući i osobe koje mu se direktno obrate radi zaposlenja.

Ima i sopstveni salon

Potvrdili su i da Šljivić ima visoku stručnu spremu, odnosno zvanje diplomiranog pravnika, koje je stekla na Univerzitetu "Union – Nikola Tesla" u Beogradu.

Međutim, zanimljivo je da je još 1. juna 2023. godine, dok je obavljala poslaničku funkciju, registrovala frizersko-kozmetički salon "Glamour Beauty House" u Lukavici.

Prema zvaničnoj dokumentaciji APIF-a, ovaj salon se i dalje vodi kao aktivan.

Njeno istovremeno bavljenje privatnim biznisom i imenovanje na rukovodeću poziciju u RUGIP-u prošle godine bili su jedan od razloga zbog kojih ju je Transparency International BiH prijavio nadležnim institucijama zbog sumnje na sukob interesa.

BL portal je zbog toga zatražio odgovor Instituta o tome da li su prilikom njenog zapošljavanja bili upoznati sa činjenicom da Šljivić ima registrovanu samostalnu preduzetničku delatnost.

Iz Instituta nisu direktno odgovorili da li su znali za njen privatni biznis, ali su naveli da nije postojala obaveza da ih o tome obavesti.

Pozvali su se na član 167. Zakona o radu Republike Srpske, koji uređuje zabranu konkurencije poslodavcu, uz obrazloženje da delatnost njenog salona nije povezana sa poslovima kojima se bavi Institut.

– Imenovana po tom osnovu nije bila u obavezi da od Instituta traži saglasnost niti da ga obaveštava o registrovanoj preduzetničkoj delatnosti – naveli su iz ove ustanove.

Određivanje pritvora

Iz Instituta su odgovorili i na pitanje kakav bi status Šljivić imala ukoliko joj sud odredi pritvor.

U tom slučaju, prema Zakonu o radu Republike Srpske, bila bi udaljena sa radnog mesta od prvog dana pritvora i sve dok ta mera traje.

– Odredbom člana 150. Zakona o radu propisano je da se radnik kome je određen pritvor udaljuje sa rada od prvog dana pritvora, dok pritvor traje. Dakle, ukoliko nadležni sud imenovanoj odredi meru pritvora, Institut će postupiti u skladu sa navedenom zakonskom odredbom – istakli su iz Instituta.

U slučaju da joj budu izrečene druge mere zabrane, dalje postupanje zavisiće od njihovog sadržaja i uticaja na mogućnost obavljanja radnih obaveza.

Podsećamo, Šljivić je uhapšena u Istočnom Sarajevu u okviru policijske akcije „Emisar“, usmerene protiv osoba koje se dovode u vezu sa pomaganjem odbeglom Đorđu Ždrali.