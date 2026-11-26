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Na magistralnom putu Banjaluka - Prijedor, u mestu Podkozarje, obustavljen je saobraćaj jer se prevrnulo teretno vozilo. Policija vrši uviđaj, a vozila se preusmeravaju na alternativni pravac u blizini mesta nezgode.

Na većini puteva u BiH jutros se vozi po mokrom kolovozu i pada kiša. Mestimično ima i magle, posebno na deonici Ripač - Vrtoče kod Bihaća i na području Livna. U brdsko-planinskim predelima moguća je poledica.

Na deonicama preko Makljena (Prozor - Gornji Vakuf/Uskoplje), Rostova (Bugojno - Novi Travnik) i na putu Kotor Varoš - Kneževo kamenje se osipa na kolovoz. Na magistralnom putu Brod na Drini - Šćepan Polje putnička vozila zbog odrona i klizišta saobraćaju otežano, dok teretna ne mogu da prođu.

Na deonici Zenica jug - Zenica sever i dalje se vozi usporeno zbog sanacije potpornog zida kod tunela Klopče. Na deonici Sarajevo zapad - Lepenica saobraćaj je i dalje preusmeren u preticajnu traku.

Na regionalnom putu Kladanj - Brateljevići, kod Muške Vode, saobraćaj je obustavljen za sva vozila jer je most poplavljen.

Makadamski put kojim se može obići nije u dobrom stanju. Na magistralnom putu kod Bužima urušio se potporni zid. Putnička vozila zato prolaze jednom trakom naizmenično, a teretna ne mogu da prođu.

Na putu Dobro Polje - Miljevina od 9. novembra smeju da saobraćaju vozila do 30 tona, i to jednom trakom naizmenično. Na regionalnom putu Rudo - GP Uvac oštećen je most, pa je zabranjen saobraćaj teretnim vozilima i autobusima, dok putnička vozila smeju da se kreću brzinom od najviše 20 km/h.

Na prevoju Romanija (Podromanija - Sumbulovac) povremeno se obustavlja saobraćaj zbog izgradnje trake za spora vozila. Kroz Ilidžu je saobraćaj preusmeren zbog izgradnje dva kružna toka.

Ograničenja za teretna vozila i dalje važe na putevima Srbljani - Bosanska Krupa (preko 20 tona, a na mostu preko Une kod Crnog Jezera vozi se jednom trakom uz semafore) i Jablanica - Blidinje (dozvoljena su samo vozila do 3,5 tone). Na putu Brčko - Bijeljina vozila do 3,5 tone i dalje idu privremenom obilaznicom, a teža kroz Veliku Obarsku.

Zbog radova se jednom trakom i dalje vozi na deonicama Husino - Šićki Brod, Turbe - Nević Polje, Stup - Jošanica, Bihać - Ripač, Cazin - Srbljani, Grude - Privalj, Mostar - Čitluk - brdo Hum, Čevljanovići - Nišići, Tasovčići - Stolac i Jablanica - Kosne Luke.

Zbog klizišta je obustavljen saobraćaj na putu Ugljevik - Glavičice. Jednom trakom naizmenično ili uz povremene obustave vozi se na putevima Prnjavor - Ukrina, Ukrina - Gornja Vijaka i Karanovac - Kneževo.