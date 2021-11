BIH NIJE BAKIROVA PRIVATNA BEGOVINA: Hrvati oštro reagovali na Izetbegovićevu izjavu o "dobrim Bošnjanima"!

U saopštenju dostavljenom Hini navodi se da hrvatska ambasada smatra da je Izetbegović u odvojenim istupima na skupovima bošnjačke dijaspore u Nemačkoj prošle sedmice iznio "brojne neprihvatljive teze".

„Politizacija i tendenciozno izvlačenje iz istorijskog konteksta, kao i dnevnopolitička zloupotreba istorijskih termina, deo su ponovnog političkog plana koji ima za cilj razgradnju identiteta i grubu asimilaciju identiteta konstitutivnih naroda, posebno hrvatskog naroda kao državnog naroda, kao najmanjeg konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini.“ nastupi na skupovima u Nemačkoj.

On je posebno pozvao Bošnjake koji žive u inostranstvu da se registruju za izbore u BiH, zakazane za oktobar 2022. godine, dodajući da bi njihovih 100.000 glasova moglo značajno da promeni odnos snaga u parlamentima na svim nivoima, a posebno u Republici Srpskoj.

Lokalni mediji u BiH preneli su i da se Izetbegović upustio u istorijske analize u kojima je insistirao na tvrdnji da su svi ljudi u BiH zapravo potomci "dobrih Bosanaca", odnosno bogumila, a da se verske snage tek nedavno dele po veri i nacionalnom osnovu.

„Ma koliko se hrvatska, a još više srpska istoriografija trudila da Bosnu predstavi kao svoju, hrvatsku ili srpsku teritoriju, i njeno srednjovjekovno stanovništvo Hrvatima ili Srbima, ima dovoljno čvrstih dokaza da je Bosna bila posebna i posebna, kao i njeno stanovništvo da je bio i pravoslavan i katolički, ali ne hrvatski ili srpski, posebno u današnjem kontekstu ovih nacionalnih pojmova“, rekao je Izetbegović na panel diskusiji u Majncu u Nemačkoj.

U saopštenju hrvatske ambasade povodom ovih obraćanja podseća se da Ustav BiH jasno prepoznaje tri konstitutivna naroda, pa u cilju slobodnog koegzistiranja nacionalnih i verskih razlika očekuju od najviših zvaničnika BiH, kao države koja je izrazila interes u dobijanju statusa kandidata za članstvo u EU, pokazati posvećenost evropskim vrednostima, posebno poštovanju principa jednakosti i očuvanju različitih nacionalnih identiteta sva tri konstitutivna naroda.

Izetbegovićeve opaske, posebno njegovu poruku da HDZ BiH "neće dobiti ništa" ako lider stranke Dragan Čović ne pristane na kompromise u pregovorima o izmeni izbornog zakona, ranije je osudio Hrvatski narodni sabor (HNS), koordinacija koja okuplja većinu hrvatskih političkih partija iz BiH.

HNS je optužio Izetbegovića za "elementarno nepoznavanje istorije i mitomanske poruke i huškanje na ratnohuškačke planove" kojima BiH promoviše kao "ostavštinu i babovinu ili SDA begovinu u kojoj će nekome nešto dati".

"To nije put do bilo kakvog kompromisa. BiH nije privatna begovina ni u jednom trenutku. Legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda ne može se dati nikome ili ne, to je ustavna obaveza potvrđena u svim presudama Ustavnog suda BiH i evropske Sud za ljudska prava.“ HNS na čelu sa Čovićem.

Kurir.rs/Jutarnji.hr