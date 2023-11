ZAPLENA OD MILION EVRA: Vozač iz BiH uhvaćen sa sirovinom za pravljenje amfetamina

Pripadnici nemačke carine u kamionu slovenačkih tablica za čijim volanom je bio državljanin Bosne i Hercegovine (23) pronašli su 15 litara tečnosti koja predstavlja osnovnu sirovinu za proizvodnju amfetamina.

Dva kanistera, od 10 i pet litara nalazila su se u zadnjem delu kamiona, a pripadnici carine su znali za to jer im je dojavila granična policija. Naime, oni su na izlazu sa puta A8, u blizini Vaservizena zaustavili kamion i odmah priveli vozača iz BiH.

Portparol istražnog odjeljenja nemačke carine Kristijan Šutenkopf rekao je da je sporna tečnost bila u dva kanistera, koja su bila sakrivena među robom koju je vozač prevozio. Kako je rekao, u jednom kanisteru se nalazilo tzv. amfetaminsko ulje.

„Od te količine može da se proizvede oko 50 kilograma amfetamina, koji onda ide u uličnu prodaju. Ako uzmemo u obzir da se amfetamini na ulici prodaju i do 20 evra, to znači da ova dva kanistera vrede milion evra, rekao je on.

Amfetamini se prodaju kao stimulans pod imenom „speed“ ili „pep“. jeluju na centralni nervni sistem, izazivajući oslobađanje norepinefrina i dopamina. Njihovo djestvo traje između šest i 12 sati.

Inače, kako kažu iz carine, da je tečnost baš u ovom kamionu saznali su putem „međunarodne razmene informacija“.

Iz carine kažu da je ovo izuzetan uspeh za njih jer se radi o opasnoj supstanci.

