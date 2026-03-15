Slušaj vest

Na pojedinim benzinskim pumpama u Republici Srpskoj (RS) cene goriva danas su premašile 3,17 konvertibilnih maraka (189 dinara ili 1,62 evra) po litru, dok je početkom marta litar goriva koštao u proseku 2,3 KM (137 dinara ili 1,17 evra).

Distributeri nafte i naftnih derivata najavili su da da poskupljenjima na benzinskim pumpama nije kraj, navodeći da je u proteklom periodu samo u prošli utorak cena sirove nafte padala, ali da su, odmah posle toga, usledila poskupljenja, preneo je banjalučki portal Srpska.info.

To je, kako su pojasnili, uslovilo i dalji rast cena goriva na tom tržištu.

Dalje su najavili da će će i pumpe koje su do pre par dana gorivo prodavale po 2,7 KM po litu (1,38 evra) dići cene, jer su potrošile stare zalihe, dok nove količine nabavljaju po daleko većim cenama.

Vlada RS je pre par dana donela uredbu o ograničenju marži na naftu i naftne derivate, ali to nije zaustavilo rast cena goriva.

RS još od 2017. godine nema robne rezerve, jer su bankrotirale i otišle u stečaj, tako da entitetska vlada ne može ni sa te strane uticati na snabdevanje gorivom i diktiranje cena.