U bolnici u Istočnom Sarajevu danas je zabeležen poseban i nesvakidašnji događaj – venčanje jednog para.

- Uprkos nepredviđenim okolnostima, ljubav je pronašla svoj put. Mlada Valentina, zbog povrede koju je zadobila dan ranije, nije bila u mogućnosti da napusti bolnicu na dan svog venčanja. Ipak, opštinsko venčanje je uspešno organizovano u bolničkim uslovima - naveli su iz ove zdravstvene ustanove.

Dodaju da je medicinsko osoblje sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući još jednom da je njihova misija, pored lečenja, i briga o potrebama svakog pacijenta.

- Mladencima, Valentini i Miroslavu Prstojeviću, želimo mnogo zdravlja, sreće i zajedničkih lepih trenutaka - navode oni na svojoj Facebook stranici.