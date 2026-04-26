U bolnici u Istočnom Sarajevu danas je zabeležen poseban i nesvakidašnji događaj – venčanje jednog para.

- Uprkos nepredviđenim okolnostima, ljubav je pronašla svoj put. Mlada Valentina, zbog povrede koju je zadobila dan ranije, nije bila u mogućnosti da napusti bolnicu na dan svog venčanja. Ipak, opštinsko venčanje je uspešno organizovano u bolničkim uslovima - naveli su iz ove zdravstvene ustanove.

Istočno Sarajevo venčanje u bolnici Foto: Facebook/JZU Bolnica"SRBIJA" Istočno Sarajevo

Dodaju da je medicinsko osoblje sa velikim zadovoljstvom pružilo podršku ovom važnom životnom trenutku, potvrđujući još jednom da je njihova misija, pored lečenja, i briga o potrebama svakog pacijenta.

- Mladencima, Valentini i Miroslavu Prstojeviću, želimo mnogo zdravlja, sreće i zajedničkih lepih trenutaka - navode oni na svojoj Facebook stranici.

(Kurir.rs)

Ne propustiteBosna i Hercegovina"ZAPREPASTILA ME VEST O ORUŽANOM NAPADU" Cvijanović se oglasila o pucnjavi tokom Trampve večere: Nasilje ne može biti prihvatljivo sredstvo političke borbe"
Željka Cvijanović
Bosna i HercegovinaDEVOJČICA (2) UMRLA POSLE OPERACIJE U SARAJEVU: Lekari OSUĐENI na 17 godina i šest meseci zatvora, potresna scena u sudnici, roditelji u suzama (FOTO/VIDEO)
Bosna i HercegovinaKOMŠIJE O HORORU U SREBRENIKU: "Imali su veliku tragediju, niko nije slutio da će se ovako nešto desiti..." (VIDEO)
Srebrenik
Bosna i HercegovinaVLADA RS ĆE DO KRAJA GODINE ZAPOSLITI 500 DECE POGINULIH BORACA Nakon sednice u Banjaluci odluku objavila pomoćnica ministra za zdravlje i zapošljavanje (VIDEO)
rs.jpg