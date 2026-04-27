Uz pretres kancelarije ministra Federacije BiH (FBiH) za razvoj, preduzetništvo i zanatstvo Vojina Mijatovića (SDP) pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) i MUP-a Kantona Sarajevo sprovode širu akciju na području Sarajeva i Mostara zbog sumnje na korupciju.

Pod istragom su fizička i pravna lica koja su bila deo konzorcijuma korisnika bespovratnih 1,2 miliona konvertibilnih maraka (600.000 američkih dolara), dodeljenih putem javnog poziva Ministarstva od marta 2025. godine.

Prijava je podneta pošto je Senad Šantić, vlasnik mostarske firme koja je bila deo pobedničkog konzorcijuma, ispričao da je "Mijatović rekao da će za njih raspisati javni poziv".

Podnosioci krivične prijave smatraju da je Mijatović obećao da će raspisati javni poziv da bi 1,2 miliona KM dobila određena firma s kojom je imao dogovor o tome.

Foto: Youtube prtscr / O kalanal

Pošto je to bilo objavljeno, povukla se iz posla jedna od firmi iz konzorcijuma koji je pobedio na tenderu.

Policajci su u novembru 2025. godine, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala u Federaciji BiH (POSKOK), oduzeli službeni telefon ministru Mijatoviću, kao i Senadu Šantiću i Bojanu Laziću, vlasnicima firmi iz konzorcijuma koji su dobila budžetska sredstva na spornom tenderu.

U akciji koja se danas sprovodi po naredbi Posebnog odeljenja Vrhovnog suda FBiH i pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca Posebnog odeljenja Tužilaštva Federacije BiH, pretresaju se službena dokumentacija i računarska oprema koju koriste ministar, njegovi savetnici i saradnici, objavljeno je na zvaničnom sajtu Tužilaštva FBiH.