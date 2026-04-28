Slušaj vest

Kako je potvrđeno iz ove ustanove, ona će biti zadržana 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama.

Podsjećamo, reč je o ženi koju je MUP KS uhapsio zbog droge. Akcija kodnog naziva "Aries" sprovedena je pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS.

- U izvršenim pretresima na području Ilidže i Novog Sarajeva, pronađeno je i oduzeto pet kompletnih indoor laboratorija za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuana sa više stotina stabljika, više od 2.700 grama suhe zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuana, digitalne vage, drobilice, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišena I.B.B. (1995) iz Sarajeva - ranije je naveo MUP KS.

Osumnjičena je bila i u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo na kriminalističkoj obradi.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

Ne propustiteBosna i HercegovinaPRESTRES KANCELARIJA MINISTRA FBIH MIJATOVIĆA! SIPA i MUP Kantona Sarajevo sprovode akciju i u prostorijama Ministarstva za razvoj zbog sumnje na korupciju
sipa.jpg
Bosna i HercegovinaUTVRĐEN IDENTITET MLADIĆA KOJI JE SLETEO U KANJON VRBASA: Poznati detalji nesreće, naložena obdukcija
bosanska-policija.jpg
Bosna i HercegovinaPRONAĐENO TELO MLADIĆA KOJI JE NESTAO TOKOM VIKENDA: Policija primetila nešto jezivo pored puta, u kanjonu zatekli stravičnu scenu
saobraćajna nesreća reka Bosna.jpg
Bosna i Hercegovina"Zaigrana ekipa" se izgubila kod Širokog Brijega, pripadnici GSS brzo reagovali dronom locirali stado (FOTO)
GSS Široki Brijeg koze