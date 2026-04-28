Kako je potvrđeno iz ove ustanove, ona će biti zadržana 24 sata i u tom zakonskom roku postupajuća tužiteljica odlučit će o daljim mjerama.

- U izvršenim pretresima na području Ilidže i Novog Sarajeva, pronađeno je i oduzeto pet kompletnih indoor laboratorija za uzgoj i proizvodnju opojne droge marihuana sa više stotina stabljika, više od 2.700 grama suhe zeljaste materije koja asocira na opojnu drogu marihuana, digitalne vage, drobilice, različita oprema potrebna za rad laboratorija, te brojni drugi predmeti od interesa za istragu. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišena I.B.B. (1995) iz Sarajeva - ranije je naveo MUP KS.