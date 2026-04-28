Incident se dogodio 26. aprila u ranim jutarnjim satima, kada je, prema navodima, muškarac napao medicinsko osoblje i službenika obezbeđenja.

Prema izveštajima, napadač je bio toliko nasilan da su radnici morali da se zabarikadiraju unutar trijažnog odjeljenja. Situacija je zahtevala hitnu intervenciju Državne policije, koja je uspela uspostaviti red u zdravstvenoj ustanovi.

Incident je izazvao veliki strah među prisutnima, a na kraju je završio hapšenjem muškarca koji je, kako navode italijanski mediji, već bio poznat policiji u Riminiju.

Protiv njega su podnesene prijave za nanošenje telesnih povreda, oštećenje imovine i pružanje otpora službenim licima. Ključnu ulogu imale su patrolne jedinice koje su brzo reagovale nakon dojave u operativni centar.

Muškarac sada čeka suđenje po hitnom postupku, navode mediji u Italiji.

Policija je intervenisala nakon dojave o osobi koja je pravila nered u bolnici. Po dolasku na lice mesta, policajci su prepoznali muškarca koji im je, kako se navodi, već bio poznat i kom su nekoliko dana ranije izrečene dve preventivne mere.

Kada je patrola stigla, medicinsko osoblje i obezbeđenje sklonili su se u trijažni prostor, vidno uplašeni. Uz poteškoće, policajci su uspeli savladati i izvesti agresivnog muškarca iz odeljenja hitne pomoći te ga sprovesti u policijsku upravu.

Prema izjavama svjedoka, muškarac se nakon buđenja u ustanovi počeo verbalno obraćati i pretiti medicinskom osoblju, a potom je napao službenika obezbeđenja, pljuvao ga, udarao rukama i nogama, te oštetio staklo trijaže udarcem.