U sudaru tri automobila na magistralnom putu Žepče-Zavidovići povređena je žena.

Kako je potvrđeno iz policije, nesreća se dogodila u 07:30 sati, u mestu Bistrica, opština Žepče.

- U nesreći su učestvovala tri putnička motorna vozila Škoda, Seat i Pasat. Jedna ženska osoba je zadobila povrede iz vozila Pasat i prevezena je u Dom zdravlja Žepče zbog pružanja medicinske pomoći i utvrđivanja stepena povreda – rečeno je za "Avaz".

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen i policija je na terenu.