Crna Gora
UBISTVO U CENTRU PLJEVALJA! Muškarac (30) nožem izbo sugrađanina nakon rasprave: Lekari pokušali reanimaciju, nije mu bilo spasa
- U centru Pljevalja, u parku preko puta Opštine, ubijen je I. J. nakon kraće rasprave.
- Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni star oko 30 godina nožem je usmrtio sugrađanina i stavljen je pod kontrolu.
- Lekari su pokušali reanimaciju, ali je žrtva u bolnicu dovezena bez znakova života.
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Pljevljak I. J. ubijen je oko 14 časova u centru Pljevalja, u parku preko puta zgrade Opštine.
Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", Pljevljak star oko 30 godina, nakon kraće rasprave, nožem je usmrtio svog nešto malo starijeg sugrađanina I. J.
Iz Uprave policije "Vijestima" je nezvanično rečeno da je osumnjičeni "stavljen pod kontrolu".
Prema zvaničnim informacijama iz pljevaljske bolnice, I. J. je u tu zdravstvenu ustanovu dovezen bez znakova života. Lekari su pokušali reanimaciju, ali bez uspeha.
Uviđaj je u toku, a policija utvrđuje sve okolnosti i motive ovog događaja.
(Kurir.rs/Vijesti/Foto:Ilustracija)
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