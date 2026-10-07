Policija uhapsila 22-godišnjaka iz Tuzi koji je na Instagramu objavio da je magistralom vozio 157 km/h, iako je ograničenje 80 km/h
Crna Gora
SUMANUTA VOŽNJA NA MAGISTRALI! Snimao kako vozi duplo brže od dozvoljene brzine, pa objavio na Instagram: Policija u Podgorici reagovala munjevito (VIDEO)
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Saobraćajna policija u Podgorici uhapsila je N. K. (22) iz Tuzi, nakon što je se pohvalio na društvenoj mreži da je magistralnim putem Podgorica – Tuzi upravljao automobilom brzinom od 157 kilometara na sat.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, na toj dionici puta brzina kretanja ograničena je na 80 kilometara na sat.
Policija navodi da je N. K. prekršaj snimio i objavio na platformi Instagram.
Protiv njega će, kako je saopšteno, biti preduzete dalje mjere i radnje u skladu sa zakonom.
(Kurir.rs/Vijesti)
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